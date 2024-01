D-Day voor PSV: Earnest Stewart kan dinsdag drie deals sluiten

Drie dagen voor het sluiten van de winterse transferperiode staat PSV voor een belangrijke dag. Technisch directeur Earnest Stewart zou dinsdag zomaar eens drie deals kunnen gaan sluiten: de Eindhovenaren gaan opnieuw om tafel met talent én vervolgen de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler. Wordt die laatste gevonden, dan zou definitief zijn overstap naar Union Berlin kunnen gaan maken.

Het Eindhovens Dagblad meldt maandagavond laat dat PSV een 'laatste poging' gaat wagen om het contract van Babadi, dat aankomende zomer afloopt, te verlengen. De jonge middenvelder kreeg aan het begin van het seizoen volop speeltijd van trainer Peter Bosz, maar moet het na de winterstop vooral hebben van korte invalbeurten in de hoofdmacht en wedstrijden met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Pogingen zijn contract te verlengen liepen bovendien tot nu toe uit op teleurstellingen: meerdere afspraken om met elkaar om tafel te gaan bleken niet succesvol. Vandaag (dinsdag) zou er wél een afspraak gemaakt zijn.

"Het gaat in de discussie om contractverlenging over perspectief, maar ook om financiën. PSV kan een beter voorstel doen, is momenteel het idee", schrijft clubwatcher Rik Elfrink. Mocht dat er komen, dan kan Babadi zijn verbintenis verlengen tot medio 2028, weet de journalist bovendien. De voorkeur van de speler zelf zou uitgaan naar een langer verblijf in Eindhoven, maar zijn entourage wil daaraan alleen meewerken als 'PSV een aanbieding doet waaruit spreekt dat de club Babadi écht wil houden en vinden dat dat tot nu toe niet het geval is geweest'. Daarnaast liggen er meerdere kapers op de loer: in Nederland zou Ajax nog altijd interesse hebben in Babadi, terwijl ook Anderlecht en Eintracht Frankfurt volgens Elfrink belangstelling tonen. Daar blijft het echter niet bij: "De lijst van geïnteresseerden is nog veel langer."

Buitenspeler

Tegenover de gehoopte contractverlenging van Babadi staat het mogelijke vertrek van Vertessen. De buitenspeler is maandag al door de medische keuring in Berlijn gekomen, maar door de blessure van Noa Lang trapte PSV later die dag op de rem. De gedachte is dat er eerst een extra buitenspeler moet worden gehaald; lukt dat niet dan zou de club de Belg aan zijn (tot medio 2025 lopende) contract willen houden. In de zoektocht naar een extra optie op de vleugels werd PSV maandag gelinkt aan zowel Couhaib Driouech (Excelsior) als Arnaut Danjuma (Everton). Excelsior zou echter een té hoog bedrag verlangen, terwijl Everton vooralsnog helemaal geen medewerking zou willen verlenen aan een vertrek van Oranje-international Danjuma.