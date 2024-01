'PSV zet hoog in na blessure Lang en meldt zich voor zesvoudig Oranje-international'

PSV heeft na het blessurenieuws van Noa Lang geïnformeerd naar . De Eindhovenaren bekijken de mogelijkheden om de aanvaller over te nemen van Everton, maar de Engelse club wil vooralsnog niet meewerken, zo weet Voetbal International.

Danjuma speelt momenteel op huurbasis bij Everton, waar hij het met name moet doen met invalbeurten. Pas dertien keer kwam de van Villarreal gehuurde aanvaller in actie in de Premier League. Bij PSV zou Danjuma meer uitzicht hebben op speeltijd, maar een transfer lijkt niet realistisch.

Niet alleen de Eindhovenaren hebben interesse in Danjuma, want Olympique Lyon en Crystal Palace deden een poging om de Nederlander in te lijven. Everton-trainer Sean Dyche wil zijn selectie in de strijd tegen degradatie uit de Premier League echter zo breed mogelijk houden.

Financieel zou de komst van Danjuma lastig te realiseren zijn voor PSV. De linkervleugelaanvaller heeft een verleden bij de Eindhovense club. Als jeugdspeler kwam Danjuma uit voor PSV, voordat hij in 2016 de overstap maakte naar NEC.