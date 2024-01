PSV-supporters krijgen vlak voor duel tegen Ajax verschrikkelijk nieuws over Noa Lang

is de komende periode uitgeschakeld bij PSV, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink maandagmiddag. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad zullen de Eindhovenaren later communiceren over de ernst van de blessure, maar de situatie ziet er slecht uit.

Lang viel afgelopen zaterdag in het gewonnen duel tegen Almere City (2-0) uit en bij PSV ontstond er direct angst voor een nieuwe blessure. Na nader onderzoek blijkt dit opnieuw het geval te zijn, zo weet Elfrink te melden. Lang was net weer terug van zijn eerdere blessure, die hem een groot gedeelte van de eerste seizoenshelft aan de kant hield. Nu moet de aanvaller van de Brabanders opnieuw vanaf de zijkant toe gaan kijken.

Wat de ernst van het kwetsuur is, zal nog moeten blijken. Duidelijk is wel dat PSV het tegen Ajax, en vermoedelijk ook in de Champions League-wedstrijden tegen Borussia Dortmund, zonder Lang moet gaan doen. Het persbericht van PSV zal meer duidelijkheid moeten brengen over hoe lang de vleugelaanvaller van de Eindhovenaren afwezig zal zijn.

Volgens Elfrink is Lang in ieder geval een ruime periode afwezig. De aanvaller heeft opnieuw hamstringproblemen en valt daardoor de komende tijd weg uit de plannen van Peter Bosz. Het nieuws is erger dan voorzien, waardoor Elfrink niet uitsluit dat PSV zich meldt bij Yorbe Vertessen, die op weg is naar Union Berlin. PSV moet de aanvaller, die al wel medisch gekeurd is, namelijk nog wel officieel vrijgeven en kan hem daardoor eventueel behouden.

Update 15.46:

PSV heeft de blessure van Lang maandagmiddag bevestigd, nadat het Eindhovens Dagblad als eerste melding maakte van de nieuwe blessure van de vleugelaanvaller: "PSV gaat in overleg met internationale experts over het herstelplan", schrijft de Brabantse club op de website.