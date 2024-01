Transfersoap van Yorbe Vertessen neemt bizarre wending

Het ziet ernaar uit dat PSV wil terughalen uit Berlijn, zo meldt Voetbal International maandagavond. De aanvaller is in Duitsland om zijn transfer naar Union Berlin af te ronden, maar PSV wil hem niet laten gaan vanwege een blessure bij Noa Lang.

Lang viel zaterdag geblesseerd uit in de gewonnen wedstrijd tegen Almere City (2-0). Vertessen viel in en droeg voor de honderdste keer het shirt van PSV, een mijlpaal waarvoor hij werd geëerd. Het leek bij die honderd wedstrijden te blijven: Vertessen kreeg toestemming van PSV om naar Berlijn af te reizen en werd al medisch gekeurd bij Union. Maar de blessure van zijn concurrent Lang heeft roet in het eten gegooid.

"Zonder Lang en een goed alternatief dat gehaald kan worden vlak in de dagen voor de transferdeadline, heeft PSV de snelle aanvaller te hard nodig, oordelen de beleidsbepalers van de Eredivisie-koploper", zo schrijft clubwatcher Marco Timmer maandagavond.

Ook het Eindhovens Dagblad maakt melding van de 'bijzondere situatie'. Vertessen wil zelf niet terugkomen uit Berlijn. " PSV is wel voornemens om Vertessen op enigerlei wijze tegemoet te komen, op het moment dat hij verplicht terug zou moeten keren in Eindhoven. De club vindt dat hij een contract tot medio 2025 heeft ondertekend en die verbintenis is nog niet ontbonden", aldus clubwatcher Rik Elfrink.

'Terugkeer naar PSV is geen optie'

Dat Vertessen een terugkeer in Eindhoven niet ziet zitten, blijkt ook uit een tweet van journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. "In de entourage van Yorbe Vertessen valt te beluisteren dat een terugkeer naar PSV totaal niet als een optie wordt gezien", schrijft Kapteijns. "De speler gaat er nog altijd van uit dat PSV de afspraken nakomt en zoals overeengekomen is zal meewerken met zijn transfer naar Union Berlin."