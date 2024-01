De Eretribune voorziet verrassende Oranje-basisklant op EK: ‘Dan kun je niet meer om hem heen’

bedankte in maart vorig jaar voor het Nederlands elftal, maar als het aan Jan Joost van Gangelen, Karim El Ahmadi en Marciano Vink ligt zou de spits van PSV een serieuze optie moeten zijn voor bondscoach Ronald Koeman voor het EK van komende zomer in Duitsland.

De Jong gidste PSV zaterdagavond met drie doelpunten voorbij Excelsior (3-1). De routinier staat na zeventien competitieduels dit seizoen op vijftien doelpunten en zeven assists. “Wat ik het leukst vind aan hem, is dat hij elke week weer brengt en goed meevoetbalt. Ik vind hem in het meevoetballen dit seizoen echt heel sterk”, is El Ahmadi in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN complimenteus over De Jong. “Vorig seizoen vond ik dat wat minder, maar dat kwam ook omdat hij vaak geblesseerd was. Hij is gewoon heel belangrijk voor dit PSV. Volgens mij is hij echt een goede prof als je dit elke week kunt brengen. Jammer dat hij niet meer beschikbaar is voor Oranje.”

Artikel gaat verder onder video

Van Gangelen haakt daarop in: “Ja, maar dat gaat goedkomen. Geloof mij nou maar: als dit zo blijft doorgaan, dan gaat Luuk nadat de competitie is afgelopen tien dagen in een ijsbad zitten. En daarna zegt Ronald Koeman: Luuk, je moet nu komen…”, voorspelt de presentator. “Stel dat hij op dertig goals eindigt, dan kun je eigenlijk niet meer om hem heen”, vindt Van Gangelen.

Ook Vink zou het logisch vinden als Koeman een poging onderneemt om De Jong ervan te overtuigen zich weer beschikbaar te stellen voor Oranje. “Je hebt nu Brobbey. Over Zirkzee wordt veel gesproken. Depay is nu weer fit. Het zou niet heel gek zijn om Luuk de Jong er als pinchhitter bij te hebben. En wie weet kan hij zelfs van pinchhitter uitgroeien tot basisspeler, want ik vind hem echt wel een complete spits”, aldus Vink.