'De vormdip van Santiago Giménez heeft één voordeel'

De vormdip van heeft één voordeel, zo merkt Willem van Hanegem op in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De geluiden over een vertrek bij Feyenoord zijn verstomd. Volgens Van Hanegem is het echter een kwestie van tijd voordat Giménez de weg naar het doel weer weet te vinden.

“Ik ben geen psycholoog, weet ook niet waar het aan ligt, maar de scherpte is er al even vanaf”, zegt Van Hanegem over de Mexicaanse topscorer van de Eredivisie. “Ik zag één leuke actie aan de zijkant van het veld, voor de rust. Verder ging er heel veel mis.”

“Dat het niet lekker loopt, heeft één voordeel: de mensen die over elkaar heen buitelden om te vragen of hij weg zou gaan en wanneer, die blijven gelukkig even stil”, voegt de Kromme toe. “Giménez moet zich ook één ding goed realiseren. Waar in Europa zullen supporters hem toejuichen als hij een kans heeft gemist? Of als hij voor de tweede keer een penalty mist?”

Giménez heeft een luxepositie in Rotterdam, zo ziet Van Hanegem. Zelfs na zijn tweede penaltymisser op rij spreekt niemand hardop uit dat iemand anders voortaan de penalty’s moet nemen. “Dat ze zo gek op hem zijn, dat vindt hij echt nergens. Natuurlijk gaat hij straks wel weer scoren, waarom niet? Maar dit was wel een heel erg belangrijke penalty. Nu blijft FC Twente toch in de buurt en die waren anders echt afgehaakt.”