Dennis van Eersel deelt uiterst schokkende en bizarre onthullingen over aanval van Vitesse-hooligans

De Vitesse-hooligans hebben naar verluidt ook enkele minder valide supporters aangevallen, die het stadion hebben moeten verlaten. Hierbij ook iemand die voor het laatst een wedstrijd kwam bezoeken...", schrijft de verslaggever van de omroep op X. Het zorgt voor schokkende reacties op sociale media: "Als dit waar is , dan is geen straf zwaar genoeg", schrijft iemand onder het bericht van Van Eersel.

De wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord werd zondag in de 87ste minuut stilgelegd vanwege onrust in het stadion. Hooligans van de thuisploeg braken plots hun vak uit en betraden het veld, waarna Serdar Gözübüyük iedereen meteen naar binnen stuurde. Uiteindelijk is het duel na een onderbreking nog uitgespeeld en zegevierde de Rotterdammers in het overschaduwde duel met 1-2.

Update: Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf klopt het verhaal van Van Eersel niet. De actie van de Vitesse-supporters was niet gericht op een persoon die via Stichting Wensambulance een wedstrijd mocht bezoeken, maar die persoon is uit voorzorg weggehaald wegens de ontstane situatie in het GelreDome.