Denso Kasius haalt woede op zijn hals met 'heel groot onzinverhaal' na oliedomme actie

AZ-verdediger Denzo Kasius is van mening dat scheidsrechter Sander van der Eijk hem zwaar gestraft heeft met een directe rode kaart in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. De vleugelverdediger werd, na ingrijpen van de VAR, van het veld gestuurd omdat hij hard doorging op Paweł Bochniewicz.

Op sociale media en bij de analisten van dienst was het duidelijk dat Kasius terecht van het veld werd gestuurd, maar bij de rechtsback zelf voelt dat wat anders. De 21-jarige voetballer vindt dat de arbiter hem met een rode kaart wel erg zwaar gestraft heeft: "Het beeld wordt natuurlijk in slowmotion afgespeeld en daarop zie je dat ik hem licht aanraak. Het is ook niet mijn intentie om hem te raken of te blesseren. Je ziet ook dat ik mijn been uit schrik direct terugtrek.

Verslaggever Mark van Rijswijk had het idee dat Kasius meer had kunnen doen om het contact met Bochniewicz te voorkomen, maar volgens de speler van AZ was dat lastig: "Het was op volle snelheid, dan kan je niet direct meer opspringen. Ik had niet verwacht dat hij een sliding in zou zetten", geeft Kasius aan. "Ik schrok er zelf ook van dat ik hem licht raakte. Je ziet dat ik hem raak, maar ik vind het wel echt zwaar bestraft", besluit de in Delft geboren voetballer.

Analist Kees Luijckx was het totaal niet met Kasius eens, zo gaf hij na afloop van het gesprek aan in gesprek met presentatrice Aletha Leijdelmeijer van ESPN: "Hij ontkent het, hij vond dat hij er niks aan kon doen. Het is gewoon een heel groot onzinverhaal. Het is gewoon een hele domme actie en een rode kaart", is Luijckx duidelijk.

