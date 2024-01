Derksen haalt keihard uit: 'Het is een klein tirannetje, hij faalt hopeloos'

Johan Derksen begrijpt niets van het ontslag van Pascal Jansen bij AZ. Aan tafel bij Vandaag Inside haalt de 74-jarige Derksen woensdagavond uit naar de leiding van de Alkmaarse club. Met name algemeen directeur Robert Eenhoorn krijgt ervan langs.

Jansen werd woensdag door AZ op straat gezet vanwege tegenvallende resultaten. Derksen noemt het ontslag van de vijftigjarige trainer 'onbeschaafd'. "Ze hebben daar zo'n honkballer als directeur", doelt het boegbeeld van Vandaag Inside op Eenhoorn. "In Amerika werken ze met statistische gegevens, dus hij zal zijn lijst er wel bij hebben gepakt, maar zijn statistieken zijn helemaal niet zo slecht."

Eenhoorn is volgens Derksen een 'eigenwijs baasje'. "Hij heeft de overgang van die directeur (Alex Kroes, red.) naar Ajax tegengehouden. En destijds met de trainer van Feyenoord (Arne Slot, red.) die meteen weg moest. Het is een beetje een klein tirannetje. Een honkbaltirannetje. Ik vind dat hij nu hopeloos faalt. Ik kan geen enkel argument bedenken waarom deze man ontslagen moet worden. Jansen had een contractverlenging en loonsverhoging verdiend."

Jansen zelf reageerde woensdag via de officiële kanalen van AZ op zijn ontslag. "Ik loop lang genoeg mee in de voetbalwereld dat ik weet dat dit erbij kan horen. Het is uiteraard erg jammer en teleurstellend, want ik was heel strijdbaar om het seizoen met AZ succesvol af te ronden. Ondanks deze teleurstelling ben ik trots op mijn periode bij de club en de kansen die ik hier heb gekregen", zei hij.