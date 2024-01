Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot voert één wijziging door tegen FC Twente

Feyenoord boekte afgelopen woensdag in de achtste finale van de KNVB Beker weliswaar een zeer zwaarbevochten 1-0 overwinning op PSV, maar Arne Slot vertelde vrijdag op de persconferentie dat zijn spelers desondanks al hersteld zijn. Dat is belangrijk, want zondag staat in de eigen Kuip tegen FC Twente de volgende topwedstrijd op het programma. Hoewel Feyenoord zich dus ten koste van PSV verzekerde van een plek in de volgende ronde van de beker, voert Slot één wijziging door ten opzichte van de bekerkraker.

De succestrainer van Feyenoord verbaasde vriend en vijand door in zijn opstelling voor het treffen met PSV ruimte te maken voor Bart Nieuwkoop. De Rotterdammers haalden de vleugelverdediger afgelopen zomer terug naar De Kuip, maar hij slaagde er in eerste instantie niet in om een overtuigende indruk te maken. In de bekerkraker tegen PSV had Slot een opvallende rol voor hem in gedachten, namelijk die van verkapte rechtsbuiten. Nieuwkoop vulde zijn rol naar behoren in. Zijn directe tegenstander Sergiño Dest moest een aantal keer flink aan de bak en kon zich een stuk minder met het aanvalsspel bemoeien.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord boekte dus een 1-0 overwinning op de vooralsnog ongeslagen koploper van de Eredivisie. Het recept dat Slot bedacht smaakt naar meer. Maar in de thuiswedstrijd tegen FC Twente kiest Slot naar verwachting ‘gewoon’ weer voor drie échte aanvallers. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Javairô Dilrosun terugkeert aan de aftrap. De vleugelspeler kwam er in de eerste seizoenshelft niet tot nauwelijks aan te pas en werd zelfs in verband gebracht met een vertrek uit De Kuip, maar maakte tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft een goede indruk en krijgt nu al een paar wedstrijden het vertrouwen van Slot.

Dilrosun vormt in de topper tegen FC Twente samen met Santiago Giménez en Igor Paixão de voorhoede. Voor de rest verwacht het AD geen wijzigingen in de opstelling van Feyenoord. Justin Bijlow verdedigt uiteraard het doel. De achterhoede wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman en het middenrif bestaat uit Mats Wieffer, Calvin Stengs en Quinten Timber. Feyenoord kan tegen FC Twente uitstekende zaken doen in de strijd om plek twee. Bij een overwinning wordt de voorsprong op de Tukkers liefst acht punten.

FC Twente zonder Ugalde, vraagteken achter Steijn

FC Twente heeft in de aanloop naar de kraker in De Kuip een serieuze domper moeten verwerken. Fabrizio Romano maakte dinsdagavond melding van de belangstelling van Spartak Moskou voor Manfred Ugalde en nadien ging het snel. De transfer bevindt zich inmiddels in de afrondende fase, waardoor FC Twente in Rotterdam al geen beroep meer kan doen op de Costa Ricaan. Hij wordt vermoedelijk vervangen door Ricky van Wolfswinkel. Gijs Smal wordt eveneens gelinkt aan een overstap, maar hij is ‘gewoon’ nog speler van FC Twente. Sem Steijn moet het duel met Feyenoord mogelijk wel missen. Hij is de afgelopen dagen ziek geweest.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Stengs, Wieffer, Timber; Dilrosun, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Sadilek, Kjolo, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Taha.