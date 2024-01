Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot zet aankoop van 4,5 miljoen euro op de bank

Feyenoord heeft zondag in het uitduel met Vitesse wat recht te zetten. De ploeg van trainer Arne Slot beleefde met een 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. een uiterst teleurstellende start van het nieuwe kalenderjaar. Reden voor Slot om voor het bezoek aan Vitesse weer te gaan sleutelen aan zijn voorhoede. Waar vorige week nog het vertrouwen kreeg op links, mag in Arnhem naar alle waarschijnlijkheid het laten zien.

Bijna acht miljoen euro telde Feyenoord afgelopen zomer neer voor de komst van Ivanusec. De Kroaat ging uitstekend van start bij de regerend kampioen van Nederland. Hij verzorgde bij zijn debuut tegen FC Utrecht meteen een assist en in zijn eerste thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen was het direct raak. Ivanusec slaagde er echter niet in om die vorm vast te houden. De Kroaat raakte in de slotfase van het eerste Champions League-duel met Celtic geblesseerd en stond vervolgens een aantal weken aan de kant. Hij is inmiddels weer een tijdje fit, maar in de Eredivisie staat de teller desondanks nog steeds op slechts één treffer en één assist.

Niet voor niks is Slot zoekende in de voorhoede. Santiago Giménez is uiteraard zeker van zijn plek, maar op de flanken is het vrijwel wekelijks stuivertje wisselen. Slot koos in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen N.E.C. voor Javairô Dilrosun en Paixão. Dilrosun kwam er in de eerste seizoenshelft niet tot nauwelijks aan te pas en leek deze maand een transfer te gaan maken, maar heeft een goede indruk gemaakt tijdens het recente trainingskamp in Spanje en betaalde het vertrouwen van Slot tegen N.E.C. nog terug met een doelpunt. Hij mag tegen Vitesse wederom aan de aftrap verschijnen. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans.

Aan de andere kant moet Paixão wijken voor Ivanusec. De Kroaat moest het vorige week nog doen met een korte invalbeurt. Hoewel Feyenoord in het thuisduel met N.E.C. dus niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel, houdt Slot voor de rest vast aan dezelfde namen. Justin Bijlow verdedigt uiteraard het doel, achterin moeten Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko en Quilindschy Hartman de deur dit keer wél gesloten zien te houden. Het middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, Calvin Stengs en Quinten Timber en voorin is het dus aan Dilrosun, Giménez én Ivanusec om Vitesse pijn te doen. De eerste ontmoeting met de Arnhemmers eindigde in een zorgeloze 4-0 zege. Stengs, Giménez, Geertruida en Antoni Mulambo, die van de week zijn contract heeft verlengd, verzorgden toen de Rotterdamse productie.