Loting KNVB Beker: Feyenoord of PSV tegen AZ, thuiswedstrijden voor NEC en FC Groningen

Feyenoord of PSV neemt het in de kwartfinale van de KNVB Beker in eigen huis op tegen AZ. Ook N.E.C., FC Groningen en de winnaar van de achtste finale tussen USV Hercules en SC Cambuur lootten zaterdagavond een thuiswedstrijd.

De loting was live te zien bij De Eretribune op ESPN en werd verricht door René van der Kooij en Tim Pieters, respectievelijk trainer en spits van USV Hercules. De amateurclub uit Utrecht zorgde in de tweede ronde voor een enorme stunt door in Stadion Galgenwaard met 3-2 te winnen van Ajax.

Zes van de acht kwartfinalisten waren op het moment van de loting pas bekend. De kraker in de tweede ronde tussen bekerhouder PSV en FC Twente werd in december afgelast en afgelopen week pas alsnog gespeeld. Door een 3-1 thuiszege op de Tukkers speelt PSV komende woensdag 24 januari in De Kuip de achtste finale tegen Feyenoord. Afgelopen week ging er vanwege de winterse omstandigheden eveneens een streep door de achtste finale tussen USV Hercules en SC Cambuur. Die wedstrijd wordt op donderdag 25 januari alsnog gespeeld.

NEC schakelde midweeks Go Ahead Eagles uit in de achtste finale en werd door Van der Kooij en Pieters gekoppeld aan ADO, de nummer drie van het tweede niveau. Daarmee staan de Hagenaars vijf plaatsen boven FC Groningen, dat na het uitschakelen van Eredivisieclub Excelsior (0-2 in Kralingen) een weerzien met Danny Buijs wacht. De huidige trainer van Fortuna Sittard komt met zijn ploeg op bezoek in de Euroborg, het stadion waar hij tussen 2018 en 2022 als trainer werkte en eerder ook een succesvolle periode als speler beleefde. Mocht Hercules op zijn beurt de inhaalwedstrijd met Cambuur overleven, dan wacht in de volgende ronde opnieuw een thuiswedstrijd, tegen Eredivisie-laagvlieger Vitesse.

De kwartfinales vinden plaats op dinsdag, woensdag en donderdag 6,7 en 8 februari. De zaterdag daarop, op 10 februari, wordt de loting voor de halve finales verricht. Op 27 en 29 februari wordt vervolgens duidelijk welke twee clubs zich plaatsen voor de eindstrijd in De Kuip, die plaatsvindt op maandag 21 april.

Volledige loting kwartfinale KNVB Beker

NEC - ADO Den Haag

FC Groningen - Fortuna Sittard

USV Hercules/SC Cambuur - Vitesse

Feyenoord/PSV - AZ