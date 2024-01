Driessen opent de aanval op Ajax: 'Dit gaat helemaal nergens over, het lijkt wel alsof de nieuwe koning binnen is!'

Valentijn Driessen heeft met verbazing gereageerd op het feit dat zaterdagavond met vier beveiligers plaatsnam op de tribune van Heracles Almelo. De verslaggever van De Telegraaf vindt het overdreven en snapt niet waarom de Amsterdamse club de Engelse middenvelder niet naast een aantal bestuursleden op de tribune heeft geplaatst.

Ajax-watcher Mike Verweij gaat in de podcast Kick-Off van De Telegraaf in op de aanwezigheid van Henderson bij de uitwedstrijd van Ajax tegen Heracles (2-4): "In het geval van Henderson ging hij met vier Ajax beveiligers naar Almelo toe", onthult Verweij, waarna er aan tafel verbazing ontstaat wegens het feit dat Ajax vier beveiligers meestuurde naar het Erve Asito: "Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over", haakt Driessen in. "Als je hem gewoon bij het bestuur van Ajax zet, daar hoeven toch geen vier beveiligers bij?"

Verweij schetst vervolgens dat dit bij thuiswedstrijden makkelijker kan, maar dat er in de skyboxen bij uitwedstrijden in dit geval ook veel mensen die horen bij Heracles Almelo aanwezig waren: "Wat een onzin, het lijkt wel alsof de nieuwe koning binnen is en ze het heel groot willen maken. Dit gaat toch helemaal nergens over, man", besluit Driessen tot slot, die zich eerder negatief uitliet over het feit dat Ajax besloot om Henderson naar de Johan Cruijff Arena te halen.