Enorm veel onvrede binnen Feyenoord over man die pas half seizoen onder contract staat

Er heerst bij Feyenoord op verschillende afdelingen onvrede over Jelle Goes, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt donderdagavond te melden. Volgens de eigenaar van dat account, Rutger Vinke, heeft de nieuwe Recruitment & Development manager op niet iedereen een goede indruk achtergelaten in zijn eerste paar maanden.

Goes werd begin juli aangesteld in een compleet nieuwe functie binnen Feyenoord, die vrij is gekomen door de herschikking van de voetbalafdeling. Als Recruitment & Development manager rapporteert Goes rechtstreeks aan algemeen directeur Dennis te Kloese en heeft hij een rol binnen de jeugd- en seniorenscouting. Dat doet Goes, die al verschillende functies uitvoerde in de voetballerij, nu een aantal maanden. Binnen Feyenoord zijn er echter mensen ontevreden over de 53-jarige beleidsbepaler.

Dat weet Feyenoord Transfermarkt te melden. Volgens het account is er op verschillende afdelingen binnen de Rotterdamse club enorm veel onvrede over Goes. Het is echter onduidelijk waar de ontevredenheid in zit, dat blijft vooralsnog bij speculeren. Duidelijk lijkt door het bericht van het X-account in ieder geval te zijn dat Goes nog niet een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten in zijn eerste paar maanden in Rotterdam Zuid.