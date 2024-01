Voor in de agenda: Eredivisieseizoen 24/25 begint 26 dagen na de EK-finale

De KNVB heeft bekendgemaakt dat het Eredivisieseizoen 2024/25 van start gaat in het weekend van 9, 10 en 11 augustus 2024. Dat betekent dat de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen 26 dagen na de EK-finale, op 14 juli in Berlijn, zal worden afgewerkt. Bovendien spelen de landskampioen en de winnaar van de KNVB Beker een week eerder al de traditionele seizoensopening: de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

Voetbal International bericht donderdagmiddag over de geplande data van de voetbalbond, en ziet een 'opvallend' detail op de voorlaatste speelronde. Die wordt namelijk in zijn geheel afgewerkt op woensdag, 14 mei 2025 om precies te zijn. De oorzaak daarvoor moet gezocht worden in 'de nieuwe opzet van de UEFA-toernooien', weet het weekblad. "Vanaf komend seizoen worden er in Europees verband meer wedstrijden afgewerkt in de eerste fase, waardoor er voor het Nederlands betaald voetbal vier midweekse speelmomenten minder zijn", zo valt te lezen. De 34ste en laatste speelronde op het hoogste niveau valt wél op een zondag (18 mei), waarop negen wedstrijden tegelijkertijd zullen worden gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

Verder is ook alvast duidelijk dat de clubs vanaf 24 december 2024, de dag voor Kerst, mogen gaan genieten van de winterstop. Op 9 januari 2025 wordt de competitie vervolgens weer hervat. De KNVB Bekerfinale wordt - zoals elk jaar in De Kuip in Rotterdam - gespeeld, op 21 april 2025.

Op 22 mei 2025, vier dagen na de laatste Eredivisie-wedstrijd beginnen de play-offs om Europees voetbal. De top van de Keuken Kampiojen Divisie, waarin al op 9 mei de laatste speelronde plaatsvindt, is dan al even bezig met de wedstrijden om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De nummer zestien van de Eredivisie stroomt in de halve finales in, de beslissende wedstrijd wordt op 1 juni gespeeld en geldt als laatste wedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen.