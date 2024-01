Erik ten Hag heeft genoeg gezien en neemt per direct afscheid van speler Manchester United

Sergio Reguilón vertrekt in de winterse transferperiode bij Manchester United, zo weet het doorgaans goed ingevoerde The Athletic te melden. De Spaanse verdediger werd gehuurd van Tottenham Hotspur, maar wordt door The Red Devils weer teruggestuurd naar de Londense club.

Afgelopen zomer pikte Manchester United Reguilón op, aangezien Erik ten Hag problemen had op de linksbackpositie. Luke Shaw en Tyrell Malacia, de twee linksbacks die de Nederlandse trainer tot zijn beschikking heeft, kampten allebei met blessures. Daarom werd Reguilón in september overgenomen van Tottenham Hotspur, maar in die huurovereenkomst had Manchester United wel een clausule opgenomen.

Artikel gaat verder onder video

In de overeenkomst hebben The Red Devils laten opnemen dat de huurperiode van de Spanjaard weer beëindigd kon worden, wat inmiddels ook is gebeurd. Shaw en Malacia keren naar verwachting snel terug bij Manchester United, waardoor Reguilón overbodig is. Ten Hag en de beleidsbepalers van The Mancunians hebben daardoor besloten om de verdediger terug te sturen naar het Tottenham Hotspur Stadium.