Feyenoord gewaarschuwd: ‘Als Ajax zo doorgaat, haalt het misschien zelfs plek 2’

Er gebeurt dit seizoen weer dusdanig veel in Amsterdam dat je bijna zou vergeten dat Ajax drie maanden geleden nog op de achttiende en daarmee laatste plaats stond in de Eredivisie. De recordkampioen heeft onder leiding van trainer John van ’t Schip de weg omhoog ingezet en heeft de derde plaats serieus in het vizier. Ernie Brandts ziet misschien zelfs nog een spannende strijd om plaats twee ontstaan.

PSV lijkt niet meer te houden en stevent in sneltreinvaart af op de eerste landstitel sinds 2018. De strijd om plaats twee, die eveneens recht geeft op rechtstreekse deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League, ligt daarentegen nog open. Feyenoord had zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente uitstekende zaken kunnen doen, maar kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Daardoor kwam Ajax, dat zaterdagavond met 2-4 won bij Heracles Almelo, niet alleen dichter in de buurt van nummer drie FC Twente maar krijgt het zelfs de tweede plaats weer een beetje in beeld.

Brandts, oud-speler van onder meer PSV en voormalig Oranje-international, is lovend over Ajax. “Als Ajax zo doorgaat, haalt het plek 3 wel of misschien zelfs plek 2. Ze krijgen nog te makkelijk goals tegen, maar als je ze zelf elke wedstrijd ook zo makkelijk weet te maken…”, vertelt Brandts in De Telegraaf. Hij heeft in zijn Elftal van de Week in dezelfde krant plek voor drie Ajacieden. Naast Steven Berghuis en Brian Brobbey, die zaterdagavond drie van de vier Amsterdamse treffers maakten, krijgt ook Kristian Hlynsson een uitverkiezing. De IJslander was eveneens voor de tweede week op rij trefzeker. “Dat is toch wel een behendige speler, die een goed gevoel heeft wanneer hij moet vertrekken en waar hij moet komen voor de goal. Hij heeft ook de kwaliteit om dan heel beheerst te blijven en het overzicht te houden.”

Over Berghuis zegt Brandts dat het ‘nog steeds geweldig is wat hij allemaal kan doen en creëert’. Brobbey maakt echter de meeste indruk. De Amsterdammer was in de eerste seizoenshelft nog regelmatig het mikpunt van kritiek, maar scoort inmiddels aan de lopende band. “Wát een beer van een gozer is dat. Dat is een speler waarvan ze in de grote competities zullen denken dat ze hem goed kunnen gebruiken”, zegt Brandts. “Alles in het leven heeft met zelfvertrouwen te maken en sinds hij dat op het veld helemaal terug heeft, is hij niet te houden. Of hij ook al een prominente rol bij Oranje zou kunnen spelen? Dat denk ik wel.”