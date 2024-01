Daags na nieuwe klap is er wisselend nieuws over Memphis: Atlético houdt adem in

Daags nadat de ontmoeting tussen Real Madrid en Atlético Madrid in de halve finale van de Supercup noodgedwongen moest laten schieten, klinkt er in de Spaanse media voorzichtig goed nieuws over de Oranje-international. Volgens Mundo Deportivo hield een spierblessure Memphis woensdagavond aan de kant. De Nederlander had eerder dit seizoen al last van zo’n blessure, maar de ‘nieuwe’ schijnt niet ernstig te zijn.

Memphis had een paar dagen geleden met twee doelpunten nog een belangrijk aandeel in de kwalificatie van Atlético Madrid voor de volgende ronde van de Copa del Rey. De aanvaller hoopte zijn optreden een passend vervolg te kunnen geven in de kraker tegen Real in de strijd om een plek in de finale van de Spaanse Supercup, maar kon wegens fysieke ‘ongemakken’ niet in actie komen. Dat meldde Atlético woensdagavond voor de aftrap. De huidige nummer vijf van LaLiga vertelde daar niet bij wat die ‘ongemakken’ precies betekenen en hoe ernstig ze zijn.

Mundo Deportivo meldt een dag na het spektakelstuk tussen Real en Atlético Madrid (5-3) dat het gaat om een spierblessure. “Hoewel niet ernstig, was die voldoende om hem ervan te weerhouden deel te nemen aan het duel met Real Madrid”, schrijft de krant. Over de duur van Memphis zijn absentie is weinig bekend. Volgens Gianluigi Dragone, een journalist die boven op het Atlético-nieuws zit, is de Nederlander twee tot drie weken niet inzetbaar. Hoewel dat gezien zijn absentie na de vorige spierblessure aan de korte kant is, zou het een nieuwe klap zijn voor Memphis. Hij verruilde FC Barcelona een jaar geleden voor Atlético, maar heeft door aanhoudend blessureleed al veel wedstrijden moeten missen.

Atlético kan een nieuwe blessure voor Memphis eveneens niet hebben. De formatie van coach Diego Simeone moet in de eerste weken van 2024 flink aan de bak. Over een week staat in de achtste finale van de Copa del Rey opnieuw een ontmoeting met Real op het programma. Atlético speelt vervolgens in de competitie tegen Granada, Valencia en Rayo Vallecano, alvorens het in het eerste weekeinde van februari op bezoek gaat bij de Koninklijke. Later in februari (de twintigste) staat in Milaan de eerste achtste finalewedstrijd tegen Internazionale op de planning.

Memphis Depay va a estar de baja otra vez durante 2 o 3 semanas.



Lamentablemente, es un jugador cuyo cuerpo no asimila el jugar dos partidos por semana o incluso el ritmo de entrenamientos de una liga europea.



No dudo que para la MLS o cualquier competición árabe si le llega. — Gianluigi Dragone (@DragoneGigi) January 11, 2024