Evert ten Napel geeft Ajax opmerkelijk advies over Branco van den Boomen

Als het aan Evert ten Napel ligt, dan krijgt in de tweede seizoenshelft een andere rol bij Ajax. De commentator adviseert John van 't Schip om de middenvelder als centrale verdediger te gebruiken.

Ajax nam Van den Boomen afgelopen zomer transfervrij over van Toulouse. Mede door blessureleed heeft de 28-jarige middenvelder dit seizoen nog maar vijftien wedstrijden voor de Amsterdamse club gespeeld. "Ik zou Branco van den Boomen in de achterhoede zetten in plaats van Josip Sutalo. Dat is een goede verdediger, maar niet voor Ajax", aldus Ten Napel in gesprek met NU.nl.

Het is volgens Ten Napel belangrijk voor Ajax om deze maand een ervaren controlerende middenvelder te halen. "Marten de Roon zou geweldig zijn. Maar als ik hem was, zou ik lekker in Italië blijven", zegt de commentator, die kansen voor Ajax ziet in de tweede seizoenshelft. "FC Twente laat uit vaak punten liggen en AZ is erg afhankelijk van Vangelis Pavlidis. Als hij vertrekt, heeft AZ een groot probleem."

Ajax hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Als nummer vijf van de Eredivisie beginnen de Amsterdammers aan het tweede deel van het seizoen. De achterstand op nummer vier AZ is acht punten. FC Twente, dat de derde plaats bezet, veroverde tot nu toe negen punten meer.