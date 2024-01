Evert ten Napel walgt van actie André Ramalho: 'Zo dom, dit doe je toch niet in een oefenwedstrijd!'

heeft zondagavond een directe rode kaart gekregen in de oefenwedstrijd tussen PSV en HSV. De Braziliaanse centrumverdediger duwde een aanvaller van de Duitse tegenstander opzichtig in de rug, waarna de scheidsrechter een penalty gaf en de PSV'er een rode kaart te geven. Evert ten Napel was niet te spreken over de actie van de verdediger, die minutenlang bleef zeuren bij de scheidsrechter.

Op het randje van het strafschopgebied zette Ramalho de achtervolging met zijn Duitse tegenstander in, waarna de Braziliaan besloot zijn handen te gebruiken. Hij duwde de aanvaller licht in de rug, maar het was voor de Spaanse arbiter voldoende om de bal op te stip te leggen en de verdediger van het veld te sturen. De Braziliaan kon zijn ogen niet geloven en protesteerde minutenlang bij de scheidsrechter, die echter geen krimp gaf.

Commentator Evert ten Napel vond het een volkomen terechte beslissing van de Spaanse leidsman: "Dom van Ramalho, dit doe je toch niet in een oefenwedstrijd", is Ten Napel duidelijk. Hij duwt hem, maar hij had helemaal niets hoeven doen. Walter Benitez was er niet bij. Helemaal niet nodig", is de conclusie van de commentator, die zich mateloos ergerde aan het feit dat de verdediger weigerde het veld uit te gaan en bleef zeuren bij de scheidsrechter van dienst.