Deze PSV'er ontsnapt vaak aan kritiek: 'Ze pikken altijd Ramalho eruit'

PSV-verdediger is regelmatig het mikpunt van kritiek. Daardoor blijft , zijn collega in het hart van de Eindhovense defensie, voortdurend - ten onrechte - buiten schot, zo betoogt Kees Kwakman: "Als het bij Ramalho gebeurt, dan wordt het wél altijd heel erg benoemd..."

Woensdagavond konden beiden terugkijken op een geslaagde wedstrijd in de Champions League tegen RC Lens, dat in het Philips Stadion met 1-0 klop kreeg. Door de zege klimt PSV naar de tweede plek in de groep en heeft de ploeg van Peter Bosz kwalificatie voor de laatste zestien met nog twee wedstrijden te spelen nog volledig in eigen hand. Hoewel Ramalho en Boscagli volgens velen een goede wedstrijd speelden tegen de Fransen, wordt eerstgenoemde regelmatig door het slijk gehaald door zowel PSV-supporters als in de media.

Artikel gaat verder onder video

In het ESPN-programma Voetbalpraat worden de verrichtingen van het verdedigingsduo besproken. "Van de verdedigers die PSV de laatste jaren centraal achterin heeft gehad vind ik Boscagli het stabielst qua prestaties", zegt commentator Teun de Boer van diezelfde zender. "Dat heeft Ramalho natuurlijk niet." Voormalig trainer Mario Been is ook lovend over de Fransman: "In zijn passing aan de bal vind ik hem echt heel goed."

Kwakman is het er echter niet helemaal mee eens: "Ze pikken wel vaker Ramalho eruit, en daardoor wordt Boscagli een beetje vergeten", stelt de Volendammer, die een aantal voorbeelden noemt waar de Fransman er niet goed uitzag. "Die kans tegen Sevilla, waarbij En-Nesyri op de lat schiet na een pass van achteruit, dan staat hij niet goed. En tegen Ajax, die kans dat Brobbey alleen op doel af ging, daar werd Boscagli ook in zijn rug verrast." De oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Groningen geeft toe dat Ramalho vaker dergelijke foutjes heeft, maar vindt toch dat Boscagli ook kritischer mag worden benaderd: "Als het bij Ramalho gebeurt wordt het wel altijd heel erg benoemd, maar als het Boscagli gebeurt, en dat gebeurt bij hem minder hoor, dan niet."