Romano meldt 'nieuw wonder' aan Ajax-fans: 'Ze gaan echt álles op alles zetten voor Henderson'

De interesse van Ajax in begint serieuzer te worden. Fabrizio Romano, de man die dinsdagmiddag wist te melden dat de Amsterdammers concrete interesse hebben in de middenvelder, vertelt in zijn podcast Here We Go dat Ajax alles op alles gaat zetten voor de komst van de Engelse routinier.

Henderson zou deze winter naar Amsterdam moeten komen als nieuwe leider van het elftal. Ajax is dringend op zoek naar een controlerende middenvelder en ziet in Henderson een perfecte oplossing, zo weet transferspecialist Romano. “Van wat ik hoor, zet Ajax echt alles op alles voor Henderson. Ze willen dit wonder echt gaan voltrekken.”

Artikel gaat verder onder video

De 81-voudig international en voormalig aanvoerder van Engeland komt vervolgens met aanvullende informatie. “Het zou een historische aanwinst zijn voor Ajax. Het eerste contact is inmiddels gelegd tussen Henderson en de Amsterdammers, nadat de club de interesse al duidelijk kenbaar had gemaakt”, zegt de journalist.

Ajax toont volgens transferspecialist Romano concrete interesse om Henderson (33) deze winter aan de selectie toe te voegen. De Engelsman was de afgelopen jaren aanvoerder van Liverpool, maar toog afgelopen zomer naar het Saudische Al-Ettifaq. Daar zou hij echter alweer willen vertrekken.