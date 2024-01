Verrassend transfernieuws: 'FC Groningen kan overbodige middenvelder slijten aan Serie A-club'

De bij FC Groningen overbodige staat mogelijk voor een overstap naar de Italiaanse Serie A. De 25-jarige Zweed zou in de belangstelling staan van Salernitana, dat zelfs al een eerste bod bij de Trots van het Noorden zou hebben neergelegd.

Dat meldt de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio althans op zijn blog. Irandust staat sinds de zomer van 2021 onder contract in Groningen, dat destijds een bedrag van zo'n vier ton overmaakte aan het Zweedse BK Häcken. De verwachtingen in Groningen waren hooggespannen, aangezien de club de middenvelder al lange tijd in het vizier had. De praktijk bleek echter weerbarstiger: in 45 wedstrijden voor de Groningers trof de technische middenvelder slechts tweemaal doel en leverde hij acht keer de assist bij een treffer van een teamgenoot.

In de eerste seizoenshelft kwam Irandust in de Keuken Kampioen Divisie slechts in acht van de twintig gespeelde wedstrijden binnen de lijnen. Sinds het met 0-3 verloren thuisduel met FC Den Bosch, op 29 september, deed trainer Dick Lukkien zelfs helemaal geen beroep meer op de Zweed. Vlak voor Kerst bevestigde algemeen directeur Wouter Gudde dat de speler, net als teamgenoten Paulos Abraham, Nordin Musampa en Liam van Gelderen, niet langer welkom is bij de selectie van Lukkien. "Ze hoeven zich na de winterstop ook niet meer bij de eerste selectie te melden en kunnen op zoek naar een andere club. Ze zijn niet gratis op te halen, dat zeker niet, maar ze zullen in januari niet met ons team meetrainen. We willen de tweede seizoenshelft met een frisse groep starten", sprak de vertrekkende bestuurder tegenover RTV Noord.

Met Salernitana heeft zich nu dus een eerste gegadigde gemeld in Groningen. De club is in de Serie A verwikkeld in een felle strijd tegen degradatie: na negentien speelronden staat het met twaalf punten onderaan. Het gat met de 'veilige' zeventiende plaats, nu bezet door Cagliari, beslaat echter slechts drie punten, dus Salernitana heeft nog alles om voor te spelen in de tweede seizoenshelft.