FC Groningen sluit vertrek Kevin van Veen niet uit en heeft keiharde boodschap voor overbodig viertal

FC Groningen-directeur Wouter Gudde sluit niet uit dat na de winterstop niet langer actief is in de Euroborg. De 32-jarige spits maakt een teleurstellende eerste seizoenshelft door, mocht er deze winter belangstelling voor hem komen 'dan zullen we luisteren', aldus Gudde. Vier overbodige teamgenoten van de spits hebben daarnaast te horen gekregen dat ze niet meer welkom zijn bij de selectie van trainer Dick Lukkien.

In gesprek met RTV Noord zegt Gudde dat Van Veen in principe 'gewoon' welkom is als de club op 3 januari de voorbereiding op de tweede seizoenshelft aanvangt. Mocht het juiste bedrag op tafel komen, dan zouden de wegen van club en speler echter alsnog kunnen scheiden. De spits verblijft momenteel nog altijd in Schotland, waar zijn partner kortgeleden beviel van hun eerste kind, dochter Ivy Rose. Gudde: "Ik heb Kevin bijna elke dag aan de lijn, maar als er belangstelling komt vanwege het feit dat hij niet speelt, dan zullen we luisteren. Als een andere club met een concreet bod komt en de oplossing goed is dan zullen we meewerken aan een vertrek."

Artikel gaat verder onder video

In tegenstelling tot Van Veen zullen Daleho Irandust, Paulos Abraham, Nordin Musampa en Liam van Gelderen na de winter niet langer deel uitmaken van de selectie van Lukkien. Het overbodige viertal kreeg in november al te horen dat 'hun toekomst elders ligt', aldus Gudde. Hun rol is volledig uitgespeeld bij de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie: "Ze hoeven zich na de winterstop ook niet meer bij de eerste selectie te melden en kunnen op zoek naar een andere club. Ze zijn niet gratis op te halen, dat zeker niet, maar ze zullen in januari niet met ons team meetrainen. We willen de tweede seizoenshelft met een frisse groep starten", legt de directeur uit.

FC Groningen begon dramatisch aan het seizoen en stond een aantal weken geleden nog diep in het rechterrijtje van het tweede niveau. De laatste weken is de weg omhoog echter ingezet: de ploeg van Lukkien staat nu zesde en plaatste zich ten koste van KKD-koploper Willem II bovendien voor de derde ronde van de KNVB Beker. De goede prestaties van de laatste tijd leiden tot concrete interesse in meerdere basisspelers, waarvan de club er mogelijk één of meerdere zal laten vertrekken, vertelt Gudde. "Dat doen we gewoon omdat de selectie nu te groot is in verband met veel jonge jongens die nu beter presteren dan jongens die er al langer waren. En er komt nog meer talent aan dus daar moeten we ruimte voor maken. Ik verwacht dat het na de kerstdagen wel eens kan gaan losbarsten met concrete biedingen."