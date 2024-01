'FC Twente komt in zoektocht naar spits uit in Premier League'

Niet Myron Boadu, maar wordt mogelijk de aanvallende aanwinst van FC Twente. De negentienjarige spits van West Ham United is bij de club in Enschede in beeld als opvolger van Manfred Ugalde, zo meldt The Daily Mail.

Het is geen geheim dat Twente na de verkoop van Ugalde naar Spartak Moskou op zoek is naar een nieuwe spits. Joseph Oosting maakte afgelopen zondag na het gelijkspel tegen Feyenoord (0-0) bekend dat technisch directeur Arnold Bruggink probeert Boadu over te nemen van AS Monaco.

Artikel gaat verder onder video

Mocht het Twente niet lukken om Boadu in te lijven, dan wordt Mubama mogelijk de concurrent van Ricky van Wolfswinkel in de Grolsch Veste. De jonge spits komt uit Londen, is opgeleid door West Ham United en komt zo nu en dan al aan de bak bij zijn club.

Dit seizoen kwam Mubama vijf keer in actie in de Premier League. Tijdens zijn invalbeurten kwam de aanvaller niet tot scoren. Mubama kreeg ook speeltijd in de Europa League en de Engelse bekertoernooien.