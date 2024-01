Franse en Turkse club informeren bij Feyenoord naar dure zomeraankoop

Feyenoord is niet van plan om na een paar maanden alweer afscheid te nemen van . Volgens Voetbal International hebben clubs uit Frankrijk en Turkije geïnformeerd naar de Algerijnse middenvelder, maar wil de regerend kampioen van Nederland hem niet laten gaan. zou in de laatste dagen van de transferwindow nog wél de deur van De Kuip achter zich dicht kunnen trekken.

Feyenoord nam Zerrouki na het afgelopen seizoen over van FC Twente, maar als het aan de club uit Rotterdam had gelegen, had hij al veel eerder de overstap gemaakt. Feyenoord klopte al twee keer eerder aan in Enschede voor de middenvelder, maar beide keren bleef het met lege handen achter. In mei vorig jaar was het dan eindelijk wél raak. De Rotterdammers telden meer dan zeven miljoen euro neer voor Zerrouki, die er in De Kuip echter nog niet in is geslaagd om een basisplaats te veroveren.

Zerrouki kwam dit seizoen weliswaar al negentien keer in actie voor Feyenoord, maar in de Eredivisie verscheen hij in slechts vier wedstrijden aan de aftrap. In de groepsfase van de Champions League deed Arne Slot wél veelvuldig een beroep op de zomeraankoop, die in de eerste weken van januari met zijn land Algerije actief was op de Afrika Cup. Algerije kwam echter niet door de groepsfase heen, waardoor Zerrouki zondag alweer op de bank zat bij Feyenoord in het thuisduel met zijn oude werkgever FC Twente.

Als het aan Feyenoord ligt, is Zerrouki ook na donderdagavond - als de transferdeadline verstrijkt - nog in Rotterdamse dienst, ondanks buitenlandse interesse. “Volgens bronnen in Frankrijk en Turkije hebben twee clubs geïnformeerd naar de mogelijkheden de middenvelder van het Algerijnse elftal te kopen of te huren, een uit de Ligue 1 en een uit de Süper Lig”, schrijft VI maandag. “Feyenoord is niet van plan nu al afscheid te nemen van de middenvelder in wie het zo veel tijd, geld en energie heeft gestoken.” Bovendien ziet de club in Zerrouki de vervanger van Mats Wieffer, die een stormachtige ontwikkeling komende zomer misschien wel bekroont met een toptransfer.

Waar ligt de toekomst van Dilrosun?

Een vertrek van Dilrosun in de laatste dagen van de transferwindow lijkt daarentegen nog wel tot de mogelijkheden te behoren. De aanvaller kwam er in de eerste seizoenshelft niet aan te pas, maar liet zich tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft van een goede kant zien en kreeg van Slot de kans zich ook in de eerste wedstrijden na de winterstop te laten gelden. Dilrosun werd onlangs al gelinkt aan een vertrek naar Italië, maar volgens VI was nog geen enkel bod ‘zo serieus’ dat Feyenoord erover wilde nadenken. De linkspoot heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2026. Hij kwam in de zomer van 2022 voor vier miljoen euro over van Hertha BSC.