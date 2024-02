Feyenoord akkoord over verkoop: vlucht naar wereldstad aanstaande

Feyenoord gaat verkopen aan Club América, de huidige nummer twee van Mexico. Volgens 1908.nl hebben de clubs een akkoord bereikt en reist Dilrosun vermoedelijk binnen enkele uren af naar Mexico-Stad.

De deal is nog niet honderd procent rond, want de laatste plooien rondom het contract van Dilrosun moeten nog worden gladgestreken. Grote provlemen worden daarbij niet verwacht. 1908.nl spreekt van een 'licht miljoenenbedrag' voor Feyenoord, dat mede door de verkoop van Dilrosun denkt aan de komst van Couhaib Driouech van Excelsior. Ook probeert de club Luciano Rodríguez van Montevideo Liverpool over te nemen.

Dilrosun maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van vier miljoen euro de overstap van Hertha BSC naar Feyenoord en kwam in zijn eerste seizoen nog regelmatig in actie, maar in de eerste helft van het huidige seizoen kwam hij er totaal niet aan te pas. Een winterse overgang leek in de maak, maar Dilrosun greep tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft in Spanje zijn kans en mocht zich van Arne Slot in de eerste wedstrijden na de winterstop laten zien.

Dilrosun betaalde het vertrouwen van Slot terug met een treffer tegen N.E.C., al kon hij daarmee niet voorkomen dat Feyenoord in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop meteen twee dure punten liet liggen (2-2). Een vertrek is nu toch aanstaande. FC Lorient en Celta de Vigo meldden zich al met een bod in De Kuip, maar Club América lijkt aan het langste eind te trekken.