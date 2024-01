Feyenoord mengt zich in strijd om Babadi, Ajax wil hem 'onder één voorwaarde'

Naast PSV en Ajax zijn ook Anderlecht en Eintracht Frankfurt concreet in de markt voor , zo meldt het Eindhovens Dagblad. Verder zou Feyenoord de situatie van Babadi volgen. Het achttienjarige talent is met PSV in gesprek over een nieuw contract, maar kan dus ook nog een transfer maken.

PSV probeert het aflopende contract van Babadi al maandenlang te verlengen. Volgens het Eindhovens Dagblad dacht PSV een mondeling akkoord te hebben, maar bleek dat toch niet zo te zijn. Daardoor mogen andere clubs nog hopen op zijn komst. Vorige week werd al duidelijk dat Ajax in Babadi een interessante speler ziet.

Artikel gaat verder onder video

Ook Feyenoord zou interesse hebben, al is het de vraag of de Rotterdammers kunnen voldoen aan de financiële eisen van het management. Momenteel speelt Babadi weinig in het eerste elftal van PSV, waardoor hij op zoek is naar een club waar hij meer perspectief heeft.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zei Mike Verweij maandag dat het contact tussen Ajax en Babadi 'niet overdreven moet worden'. "Want Ajax wil Babadi niet indien Gabriel Misehouy bijtekent", klonk het. "Ook naar Kristian Hlynsson toe zou het een slecht signaal zijn om Babadi te halen als je ook nog Misehouy zou hebben."