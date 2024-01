Van den Belt in trek: na Excelsior en Vitesse wil ook deze Eredivisieclub toeslaan bij Feyenoord

Hoewel er in de eerste seizoenshelft niet aan te pas kwam bij Feyenoord, staat hij er goed op bij andere clubs in de Eredivisie. De middenvelder kan zich verheugen op interesse van Excelsior en Vitesse en nu heeft ook Fortuna Sittard wel oren naar een tijdelijke transfer. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl maandagmiddag althans.

Van den Belt was in het afgelopen seizoen de grote smaakmaker bij PEC Zwolle. Met zestien doelpunten en acht assists in 35 competitiewedstrijden had hij een aanzienlijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. Van den Belt speelde zich met zijn sterke prestaties in de Keuken Kampioen Divisie in de kijker van Feyenoord, dat hem het liefst een jaar geleden al naar Rotterdam-Zuid had gehaald. PEC Zwolle wilde zijn sterkhouder op dat moment niet laten gaan, maar niet heel lang na het verstrijken van de winterse transferwindow kwam het alsnog tot overeenstemming met Feyenoord over een zomerse transfer.

Bij de regerend landskampioen komt Van den Belt er echter niet aan te pas. Hij maakte vooralsnog pas vijf keer zijn opwachting in de hoofdmacht van Feyenoord. Een tijdelijke transfer lijkt voor beide partijen dan ook het beste. 1908.nl maakte eerder al melding van de interesse van zowel Excelsior als Vitesse. Beide clubs willen Van den Belt graag op huurbasis overnemen van Feyenoord, maar kwamen tot op heden niet met een concreet voorstel. Dat geldt ook voor Fortuna Sittard. De Limburgers zien de tijdelijke komst van Van den Belt eveneens zitten. Een concreet voorstel ligt er momenteel nog niet, maar is naar verluidt 'wel in de maak'.