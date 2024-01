'Feyenoord pakt door en heeft Zweedse jeugdinternational bijna binnen'

Feyenoord staat op het punt om Isak Alemayehu Mulugeta toe te voegen aan het Onder-21-eltal. De 17-jarige aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten, die zowel over de Zweedse als de Ethiopische nationaliteit beschikt maar zijn jeugdinterlands voor het Scandinavische land afwerkt, moet overkomen van Djurgårdens IF.

Eind december wist 1908 al te melden dat de Rotterdammers een poging ondernamen om Mulugeta naar Rotterdam-Zuid te halen. De speler is geen onbekende voor de club: eind 2021 liep de destijds vijftienjarige speler al eens stage op Varkenoord. Deze winter zou de club concreet zijn teruggekomen bij Djurgårdens IF en mikken op een huurconstructie waarin ook een optie tot koop zou moeten worden opgenomen. Mulugeta zou in eerste instantie moeten aansluiten bij de Onder-21.

Artikel gaat verder onder video

Datzelfde 1908 citeert dinsdag de sportief directeur van Djurgården, die in gesprek met fotbolltransfers de aanstaande transfer bevestigt. "Als de feestdagen niet waren aangebroken, had hij misschien al in Rotterdam geweest", zegt de beleidsbepaler van de nummer vier van de Zweedse Allsvenskan van afgelopen seizoen.

Mulugeta maakte in november 2022 reeds zijn debuut in de hoofdmacht van zijn huidige club. In het verloren thuisduel met Mjällby AIF kwam hij een half uur voor tijd binnen de lijnen maar kon hij de club niet meer aan een punt helpen. Afgelopen seizoen, dat in Zweden van april tot november duurt, kwam hij in de competitie niet in het veld. Wel mocht hij opdraven in de achtste finale van de Conference League, waarin het Lech Poznan van toenmalig trainer John van den Brom over twee wedstrijden veel te sterk bleek (2-0 en 0-3).