Feyenoord ontvangt open sollicitatie: 'Toen Pusic wegging, hoopte ik stiekem al dat Slot zou aankloppen'

Pascal Bosschaart hoopt in de toekomst en eigenlijk het liefst zo snel mogelijk terug te keren bij Feyenoord. De Rotterdammer was gedurende zijn spelersloopbaan al actief voor de Stadionclub en heeft de ambitie om weer aan de slag te gaan in De Kuip. Bosschaart hoopte onlangs al gebeld te worden door Arne Slot.

De voormalig voetballer van ook FC Utrecht en ADO Den Haag kreeg afgelopen zomer al een belletje uit Rotterdam. “Prachtig toch? Bij de club waar ik vandaan kom. Of ik op gesprek wilde komen”, vertelt Bosschaart in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat heb ik gevoerd met Mark Ruijl (Head of Global Football van Feyenoord, red.) en het kreeg een heel mooie wending. Ze wilden de samenwerking met Dordrecht herstarten en zagen mij daarin als de persoon om de club te helpen omhoog te stuwen. Dat was natuurlijk wel even wat anders dan Cambuur, de club die net uit de Eredivisie degradeerde. Dordrecht stond laag aangeschreven, eindigde de laatste jaren onderaan in de KKD en moest alles weer helemaal opnieuw opbouwen.”

Dat gaat FC Dordrecht vooralsnog alleraardigst af. De club vindt zich met 33 punten uit twintig wedstrijden terug op de vijfde plaats. De achterstand op koploper Willem II bedraagt weliswaar twaalf punten, maar nummer twee Roda JC heeft er ‘slechts’ zes mee. “Dat we vijfde staan, is niet eens onverdiend. Ik denk zelfs dat we meer punten hadden moeten hebben”, stelt Bosschaart. De prestaties van FC Dordrecht en het aandeel dat Bosschaart als assistent van hoofdtrainer Michele Santoni daarin heeft, blijven natuurlijk niet onopgemerkt. “Ik heb elke week met Ruijl contact. Hij is daar een goed persoon voor en helpt waar nodig. Bij Feyenoord maken ze echt de dienst niet uit qua opstellingen ofzo, maar ze denken wel mee. Mark probeert spelers te scouten voor Dordrecht, die voor Feyenoord (nog) niet interessant zijn, maar voor Dordrecht wel.”

FC Dordrecht hervat de competitie en jacht op misschien wel promotie naar de Eredivisie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Hoe het seizoen voor FC Dordrecht en Bosschaart ook mag eindigen, dat hij na afloop weer in gesprek gaat met Feyenoord is iets wat zeker is. “Want ik heb in Rotterdam voor twee seizoenen getekend”, zegt Bosschaart, die zijn ambities niet onder stoelen of banken steekt. “Uiteindelijk is het mijn doel om die stap naar Feyenoord te zetten. Of het realistisch is, weet ik niet. Toen Marino Pusic wegging, hoopte ik stiekem al dat Arne Slot zou aankloppen, maar misschien was dat nog te vroeg.” Slot nam Pusic in 2021 mee naar De Kuip. Laatstgenoemde is sinds 24 oktober jongstleden hoofdtrainer van Shakthar Donetsk.