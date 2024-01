Feyenoord toont veerkracht en wint moeizaam tegen hekkensluiter Vitesse

Feyenoord heeft in Arnhem moeizaam met 1-2 gewonnen van hekkensluiter Vitesse. De Rotterdammers creëerden veel kansen, maar maakten er maar twee af. Het eerste doelpunt werd gemaakt door met hulp van Ramon Hendriks, die de bal tegen de rug kreeg. In de tweede helft kwam Vitesse op gelijke hoogte door , maar niet veel later kon de ploeg van Arne Slot toch nog op voorsprong komen door . Ook hier ging Hendriks niet vrijuit.

Feyenoord had wat goed te maken na het slechte begin van 2024 voor de club. In de eerste competitiewedstrijd na de winterstop werd er in eigen huis 2-2 gelijkgespeeld tegen NEC. In een goede eerste helft vertikten de Rotterdammers om ruim afstand te nemen en konden de Nijmegenaren dichterbij komen. Het resulteerde in een gelijkspel. Vitesse heeft alle punten nodig, omdat het op een laatste plek staat. De Arnhemmers begonnen het jaar met een 0-0 gelijkspel tegen FC Utrecht en midweeks werd er met 1-0 gewonnen van AFC uit de Tweede Divisie.

Artikel gaat verder onder video

In deze wedstrijd creëerde Feyenoord in de eerste helft ook genoeg kansen. In het begin had Santiago Giménez al twee doelpunten kunnen maken, maar vond Eloy Room op de goede weg. Na nog wat kansen konden de Rotterdammers in de 22e minuut op een 0-1 voorsprong komen Geertruida. De verdediger schoof in en schoot van buiten de zestien gelukkig via Hendriks binnen. De Vitesse-verdediger kreeg de bal op de rug en de bal verdween achter de doelman in het net. Bijna kreeg de ploeg van Arne Slot te maken met dezelfde situatie als vorige week, want richting het einde hadden de Arnhemmers nog een grote kans. Amine Boutrah kwam er langs aan de zijkant en gaf voor op Andy Visser, die de bal niet goed kon raken, maar Dávid Hancko deed dat wel. De verdediger gleed de bal bijna in het eigen doel, maar door een goede reflex van Justin Bijlow ging de bal er niet in en raakte het de lat.

In de eerste helft viel Quillindschy Hartman ook uit met een blessure aan zijn been. De verdediger werd geraakt door Marco van Ginkel en probeerde nog door te gaan, maar dat ging niet meer voor de Oranje-international. Dat was niet de enige blessure van de dag, want in de tweede helft kwamen Mats Wieffer en Visser vol met de hoofden tegen elkaar. Voor de spits van Vitesse zat de wedstrijd erop en moest hij het veld per brancard verlaten.

Voor de blessure van Visser hadden beide ploegen grote kansen gecreëerd. Javairô Dilrosun had een keer op de lat geschoten en Boutrah schoot voor Vitesse oog in oog met Bijlow de bal naast het doel. Ook Giménez kreeg de nodige kansen in de tweede helft, maar ook de Mexicaan schoot een keer op de lat en vond het doel niet. En waar de ene ploeg niet kan scoren, scoort de andere ploeg wel. De Arnhemmers kwamen in de 75e minuut dan ook op gelijke hoogte met de Rotterdammers. Boutrah werd weggestoken door invallen Thomas Buitink en de aanvaller schoot snoeihard in de korte hoek raak.

Toch kon Feyenoord veerkracht tonen na het teleurstellende moment, want invaller Lingr kon de 1-2 binnenschuiven. Calvin Stengs gaf de bal aan de zijlijn voor en de Tsjech kon makkelijk binnenwerken na een flinke mispeer van Hendriks, die een ongelukkige wedstrijd speelde. Niet veel later kwamen er Vitessesupporters het veld op om een confrontatie te zoeken met andere supporters in een ander vak op de hoofdtribune. De stewards konden de fans weer makkelijk terugzetten, maar de wedstrijd werd wel tijdelijk gestaakt.

Na de hervatting kwamen er twaalf minuten extra bij, maar in de minuten gebeurde er niet heel veel. Dus kon Feyenoord drie punten bijschrijven tegen hekkensluiter Vitesse. Door deze overwinning lopen de Rotterdammers twee punten in op PSV, dat eerder op de gelijkspeelde tegen FC Utrecht. De Arnhemmers blijven op doelsaldo laatste staan na het gelijke spel van FC Volendam.