Slot krijgt bevestiging: ‘Dat was jarenlang alleen voorbehouden aan Ajax’

Feyenoord slaagde er in een groep met Atlético Madrid, Lazio en Celtic weliswaar niet in om zich te verzekeren van overwintering in de Champions League, maar Arne Slot is er desondanks van overtuigd dat zijn ploeg ‘impact’ heeft gemaakt op het hoogste niveau. De regerend kampioen van Nederland kreeg lyrische reacties na de optredens tegen onder meer Atlético Madrid (uit) en Lazio (thuis), ook vanuit het buitenland. Volgens Slot was dat jarenlang ‘alleen voorbehouden’ aan Ajax.

De Amsterdammers maakten namens Nederland een aantal jaren de dienst uit in Europa, met als hoogtepunt natuurlijk het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019. De ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag eindigde als tweede in een groep met Bayern München, Benfica en AEK Athene en rekende in de knock-outfase af met zowel Real Madrid als Juventus, waarna Tottenham Hotspur in de halve finale op dramatische wijze uiteindelijk aan het langste eind trok. Ten Hag en zijn spelers hadden desondanks veel indruk gemaakt in Europa en konden op veel lyrische reacties rekenen.

Waar Ajax zich vorig jaar niet wist te kwalificeren voor de Champions League, maakte Feyenoord als landskampioen z’n rentree in het miljardenbal. De formatie van Slot werd tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan Atlético Madrid, Lazio en Celtic. Geen eenvoudige loting, maar wel een met perspectief. Dat bleek ook, want Feyenoord won de openingswedstrijd van Celtic, deed zichzelf flink tekort in Madrid en blies in de eigen Kuip Lazio van het veld. Overwintering in de Champions League leek in de maak, ware het niet dat de returnwedstrijden tegen Lazio en Atlético in een nederlaag eindigden. Daardoor moest Feyenoord uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats en een vervolg in de Europa League.

Slot kijkt desondanks met een goed gevoel terug op de Champions League-campagne. In gesprek met de Feyenoord-trainer haalt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad het onderzoek The European Champions Raport aan, waaruit blijkt dat de waarde van de Rotterdamse selectie met 57 procent is toegenomen. Dat laat volgens Slot zien dat zijn ploeg wel degelijk ‘impact’ heeft gemaakt op het niveau van de Champions League. “Jij komt zelf met dat rapport over de enorme waardestijging van onze selectie. Maar denk ook aan hoe de buitenlandse media over ons hebben geschreven en gesproken. Daaruit spreekt waardering. Dat was jarenlang alleen voorbehouden aan Ajax”, vertelt Slot.

Aandachtspunt voor de tweede seizoenshelft

In de Eredivisie ging het voor de winterstop - zeker wat resultaten betreft - minder van een leien dakje. Feyenoord liet in de eerste seizoenshelft vier keer punten liggen, waardoor de achterstand op PSV flink opliep. “De selectie was niet op orde op dag 1 van de competitie. Natuurlijk zijn wij daar als club geen uitzondering in, maar als je mede daardoor in die wedstrijden niet twintig procent beter bent dan je tegenstander, dan kun je tegen puntenverlies aan lopen”, zegt Slot. “Dat konden we ons niet veroorloven met een koploper die alles wint. Ik heb ook al eerder gezegd dat we onszelf in het resultaat op meerdere momenten tekort hebben gedaan. Dat is ook een aandachtspunt voor de tweede seizoenshelft.”