Feyenoord en Slot ontvangen wisselend nieuws over internationals

Feyenoord en trainer Arne Slot hebben dinsdagavond wisselend nieuws ontvangen over de internationals die met hun nationale ploeg actief zijn op de Afrika Cup en Azië Cup. Waar zich met Iran heeft geplaatst voor de volgende ronde van de Azië Cup en voorlopig dus niet terugkeert naar Rotterdam, zijn Gambia en uitgespeeld op de Afrika Cup. Slot zal dus snel weer een beroep kunnen doen op Minteh.

Feyenoord huurt Minteh dit seizoen van Newcastle United. De vleugelaanvaller kende een vliegende start op de Nederlandse velden en leek al snel uit te groeien tot nieuwe publiekslieveling, maar hij toonde zich in het laatste deel van de eerste seizoenshelft vooral een grillige speler. Wat gezien zijn leeftijd (18) ook niet gek is. Minteh kwam tot op heden achttien keer in actie voor Feyenoord, goed voor vier doelpunten en twee assists. Zijn laatste minuten maakte hij op 20 december in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht, waarna hij zich mocht melden bij de nationale ploeg van Gambia ter voorbereiding op de Afrika Cup.

Dat toernooi zit er na drie wedstrijden alweer op voor Gambia en Minteh. Na de nederlagen tegen Senegal (3-0) en Guinee (1-0) moest het laatste groepsduel met Kameroen een overwinning opleveren, maar na een knotsgekke slotfase trokken de Ontembare Leeuwen aan het langste eind (2-3). Minteh kwam in alle groepsduels in actie, maar kwam niet tot scoren en wist ook geen assist te geven. Na de uitschakeling kan hij zich dus langzaam maar zeker weer gaan richten op Feyenoord, dat woensdagavond in de achtste finale van de KNVB Beker moet afrekenen met PSV om op drie fronten actief te blijven.

Iran en Jahanbakhsh foutloos

Waar Minteh zich dus snel weer zal gaan melden bij Feyenoord, laat de rentree van Jahanbakhsh mogelijk nog even op zich wachten. Iran was na de overwinningen op Palestina (4-1) en Hongkong (0-1) al zeker van een plek in de volgende ronde van de Azië Cup en won dinsdag ook nog van de Verenigde Arabische Emiraten (2-1). Jahanbakhsh had in de eerste twee wedstrijden een basisplaats en verzorgde in de eerste wedstrijd tegen Palestina nog een assist, maar moest in de laatste groepswedstrijd genoegen nemen met een invalbeurt.