‘Champions League-deelnemer meldt zich bij Feyenoord voor Thomas Beelen’

Hoewel sinds zijn transfer van PEC Zwolle naar Feyenoord niet tot nauwelijks aan spelen toekomt, kan hij zich verheugen op de belangstelling van FC Kopenhagen. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl althans. Een overstap naar Denemarken lijkt er deze maand echter niet te komen: Feyenoord wil Beelen niet nu al laten gaan en de verdediger zelf gaat voor zijn kans bij de regerend kampioen van Nederland.

Beelen brak in het afgelopen seizoen door bij PEC Zwolle en had een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. De centrumverdediger speelde zich in de kijker van de Nederlandse top. Naast Feyenoord had ook PSV hem op de korrel. De Eindhovenaren leken in eerste instantie de beste papieren te hebben, maar de regerend landskampioen ging er uiteindelijk met zijn handtekening vandoor. Feyenoord telde bijna drie miljoen euro neer voor zijn komst. Beelen moet in Rotterdam-Zuid echter geduldig wachten op zijn kans. Hij kwam vooralsnog zeven keer in actie, waarvan twee keer als basisspeler.

De centrale verdediger staat er desondanks goed op bij andere clubs. FC Kopenhagen ziet zijn komst dus wel zitten. Volgens 1908.nl is de Deense grootmacht in de laatste dagen van de transferwindow voor Beelen ‘in de markt gekomen’. “De Deense toenadering lijkt echter tevergeefs: Feyenoord wil de speler, die in de zomer van 2023 overkwam van PEC Zwolle, niet van de hand doen. Beelen wil op zijn beurt zijn focus op Feyenoord houden”, klinkt het. Beelen tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2027 in De Kuip. Hij maakte zondagmiddag nog als invaller zijn opwachting in de topper tegen FC Twente.