'Dat zou weleens kunnen betekenen dat ze na de zomer niet meer in het shirt van Feyenoord te zien zijn'

Feyenoord speelt over twee dagen in De Kuip tegen N.E.C. de eerste officiële wedstrijd van de tweede seizoenshelft en het zou voor en zomaar de aftrap van hun laatste halfjaar in Rotterdamse dienst kunnen zijn. Mochten Hartman en Wieffer ook de komende maanden tot de uitblinkers behoren en hun goede seizoen een passend vervolg geven tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, dan zouden zij komende zomer weleens een transfer kunnen gaan maken. Dat verwacht Mikos Gouka althans.

Hartman en Wieffer beleefden in 2023 hun grote doorbraak. Hartman stond in de zomer van 2022 nog voor een tijdelijke overstap naar Excelsior, maar deed uiteindelijk Tyrell Malacia vergeten in De Kuip. De vleugelverdediger behoorde in het afgelopen seizoen al tot de uitblinkers bij Feyenoord en doet er in de huidige jaargang nog een schepje bovenop. Daarmee speelde hij zich ook in de basis van het Nederlands elftal. Bij zijn debuut tegen Frankrijk was het meteen raak en ook een paar dagen later tegen Griekenland was hij een van de beste Nederlanders op het veld.

Wieffer maakte in de zomer van 2022 juist de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Na een moeizame start kreeg hij begin 2023 een kans van Arne Slot en het vertrouwen van de trainer betaalde hij dubbel en dwars terug. Wieffer werd eveneens beloond met een uitverkiezing voor het Nederlands elftal en lijkt zich evenals Hartman op te mogen maken voor het EK in Duitsland. “Let in de tweede helft dan maar vooral op Wieffer en Hartman”, reageert Feyenoord-watcher Gouka in het Algemeen Dagblad op de vraag op welke speler men in de tweede seizoenshelft moet letten bij de Rotterdammers. “De internationals hebben zich in de kijker gespeeld van clubs in de grote competities.”

Zo verscheen Wieffer een paar maanden geleden al op de voorpagina van het Spaanse Sport. Ook Atlético Madrid raakte na het tweeluik in de groepsfase van de Champions League naar verluidt overtuigd van de middenvelder. “Een mooie tweede helft van het seizoen én een succesvol EK zou weleens kunnen betekenen dat ze na de zomer niet meer in het shirt van Feyenoord te bewonderen zijn”, besluit Gouka over Wieffer en Hartman.