‘Feyenoord wordt concreet voor Uruguayaan en legt formele aanbieding op tafel’

Feyenoord hoopt zich in de laatste dagen van de winterse transferwindow niet alleen nog te versterken met een rechtervleugelverdediger, maar ook met een aanvaller. Voor die laatste positie is in beeld. De Rotterdamse interesse in de Uruguayaanse buitenspeler speelt al even, maar is nu ook concreet geworden. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl heeft de regerend kampioen van Nederland inmiddels een eerste ‘formele aanbieding’ op tafel gelegd.

Rodríguez is 20-jarige rechtsbuiten die ook op de andere posities in de voorhoede uit de voeten kan. Volgens 1908.nl ziet Feyenoord in de Uruguayaan een optie voor zowel de rechtsbuiten- als spitspositie. Rodríguez is momenteel speler van het Uruguayaanse Liverpool FC en heeft daar nog een contract tot medio 2027, dus Feyenoord zal een serieuze transfersom op tafel moeten leggen om hem los te kunnen weken. De eerste Rotterdamse aanbieding zal omgerekend ‘iets boven de vijf miljoen euro’ liggen. De verwachting is dat het voorstel niet direct geaccepteerd zal worden.

Feyenoord is niet de enige club die de komst van Rodríguez serieus ziet zitten. Ook River Plate, de Argentijnse topclub, zou hem op de korrel hebben. Rodríguez zou zelfs al benaderd zijn door River Plate en daarvan gecharmeerd zijn geraakt, maar hoopt naar verluidt op een toekomst in Europa. Wil Feyenoord zijn nieuwe werkgever worden, moet het nog wel wat dieper in de buidel tasten. Volgens 1908.nl moet de huidige nummer twee van de Eredivisie minimaal een eerder Argentijns voorstel van zeven miljoen euro voor minimaal zestig procent van de rechten moeten matchen. Het heeft nog tot donderdag 23.59 uur de tijd om tot overeenstemming te komen met Liverpool FC.