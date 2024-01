Feyenoord zet grote stappen en is dicht bij komst van gewenste aanvaller van Arne Slot

Feyenoord zet grote stappen om naar De Kuip te halen. De onderhandelingen tussen de Rotterdammers en de club van Rodríguez, Liverpool Montevideo, bevinden zich volgens 1908.nl in een vergevorderd stadium. De komst van de Uruguayaan zou voor Arne Slot de gewenste aanvallende versterking zijn.

1908.nl schrijft dat de komst van de twintigjarige voetballer volgens ingewijden geen ABC'tje is voor Feyenoord, maar dat de onderhandelingen zich na concrete aanbiedingen in een vergevorderd stadium bevinden. Feyenoord is momenteel de belangrijkste kandidaat om Rodríguez over te nemen van Liverpool Montevideo en lijkt de concurrentiestrijd van het Argentijnse River Plate te gaan winnen.

Artikel gaat verder onder video

Technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord zet in op een permanente transfer en wil de vleugelaanvaller voor meerdere miljoenen naar De Kuip halen. Er is haast bij geboden voor Te Kloese, want de transferdeadline verloopt donderdag 1 februari. Een knelpunt voor Feyenoord in de onderhandelingen is dat Rodríguez momenteel met Uruguay U23 actief is om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Volgens 1908 wil Feyenoord, mocht het noodzakelijk zijn, naar Zuid-Amerika afreizen om alle formaliteiten af te ronden.