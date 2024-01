Feyenoord zet zaakwaarnemersbureau in om tot oplossing voor speler te komen

Feyenoord zet zaakwaarnemersbureau Muy Manero in om de mogelijkheden te onderzoeken of in de winterse transferperiode bij een andere club terecht kan komen, zo schrijft 1908.nl in zijn Telegram-groep. Sprake van concrete interesse is er niet, waardoor Dilrosun gewoon met Feyenoord is afgereisd naar het trainingskamp in Marbella.

Hoewel Dilrosun bij aanvang van dit seizoen totaal niet in de plannen van Feyenoord leek voor te komen, kwam de buitenspeler in de laatstse vier duels voor de winterstop continu in actie. Tegen Heracles Alemlo (0-4 zege) mocht de 25-jarige voetballer van trainer Arne Slot zelfs in de basis te beginnen. Er lijkt meer perspectief te zijn voor Dilrosun, maar volgens 1908.nl wordt er door Feyenoord met zaakwaarnemersbureau Muy Manero wel gekeken of Dilrosun bij een andere club terecht kan komen.

Een eventueel vertrek van Dilrosun zou bij Feyenoord weer wat geld kunnen vrijmaken, dat de Rotterdammers zelf mogelijk kunnen investeren in de selectie. Mocht Dilrosun De Kuip verlaten, wat momenteel nog niet aan de orde is, zal trainer Arne Slot wel een nieuwe speler willen ontvangen. De komende tijd moet hij het bij Feyenoord al doen zonder zijn buitenspelers Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh en spits Ayase Ueda. Wat dat betreft kan Feyenoord de multifunctionaliteit van Dilrosun de komende periode, waarin er allerlei internationale toernooien worden afgewerkt door landen, goed gebruiken