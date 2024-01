Fortuna Sittard-eigenaar kan zich niet inhouden: 'Stop die bullshit'

Isitan Gün is woest dat de wedstrijd van zaterdagavond tussen Almere City en Fortuna Sittard geen doorgang kon vinden. Het duel werd vlak voor de aftrap afgelast omdat een deel van het veld bevroren was.

Een slecht functionerende verwarmingsbuis was de boosdoener in het Yanmar Stadion. Gün vindt het maar onprofessioneel dat Almere City zijn zaakjes niet goed voor elkaar had. "Een club die zijn verwarming niet op orde krijgt, sinds donderdag al niet. En dit ondanks onze waarschuwingen", aldus de eigenaar van Fortuna Sittard op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

Naast Almere City krijgt ook de competitie(organisator) ervan langs. "Eredivisie, stop met die bullshit en steek wat professionaliteit op van La Liga en andere competities. Dit is een grap", stelt Gün, sinds 2016 de eigenaar van de Limburgse club.

Volgens John Bos, algemeen directeur van Almere City, was er sprake van overmacht. "Vanmiddag was het prima. We hebben een paar weken geleden pas veldverwarming aangelegd en aangesloten. Dat had wat kinderziektes, maar vanochtend functioneerde het uitstekend, zei het grasteam", vertelde hij voor de camera van ESPN.