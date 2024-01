'Treuzelende' Babadi drijft PSV tot het uiterste: 'Niet goed voor zijn carrière'

PSV begint het geduld met toptalent (18) zo langzamerhand te verliezen. De jonge middenvelder maakt geen enkele haast om zijn aflopende contract in Eindhoven te verlengen en wekt bovendien irritatie door meermaals te laat te komen. Afgelopen maandag werd hij daarom buiten de selectie van Jong PSV gelaten voor het Keuken Kampioen Divisie-duel met FC Den Bosch (2-2).

Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink woensdagavond in het Eindhovens Dagblad. De journalist maakt een uitgebreide analyse van de situatie van Babadi, die aan het begin van het huidige seizoen volop speeltijd kreeg van trainer Peter Bosz maar het de laatste tijd vooral van invalbeurten in de hoofdmacht en wedstrijden met de Jong-ploeg op het tweede niveau moet hebben. De oefenmeester zou inmiddels van Babadi eisen dat hij zijn houding verbetert: "Bosz wil hem graag kansen geven, maar wel als Babadi binnen en buiten het veld de focus op presteren op topniveau heeft liggen én de beste is", schrijft Elfrink.

Technisch directeur Earnest Stewart ('die al maanden hemel en aarde beweegt om het contract van Babadi open te breken' aldus Elfrink) zou bovendien grote moeite hebben om tot een gesprek met het kamp-Babadi te komen. De zaken van de speler worden deels behartigd door zijn oudere broer Samuel (27) en deels door zaakwaarnemer Sahr Senesi, de halfbroer van Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger. De Amerikaanse PSV-directeur zou keer op keer teleurgesteld worden: "Vanuit het Philips Stadion sijpelt door dat Babadi een aantal afspraken heeft afgezegd en leeft het gevoel dat er getreuzeld wordt. Niet goed voor de carrière van Babadi, zo is het algehele gevoel."

Ondertussen lukt het geïnteresseerde clubs als Ajax en het Engelse Brentford volgens Elfrink wél om Samuel Babadi te spreken te krijgen over een mogelijke transfer, tot ergernis van PSV. Isaac kan rekenen op 'heel veel interesse' en zou flink onder druk staan om een flinke som aan tekengeld op te strijken bij een transfervrije overstap. "Babadi kan miljonair worden en daarmee zijn hele familie een comfortabel leven bezorgen", schrijft Elfrink. En dat terwijl de toekomst er voor het talent in Eindhoven juist zonnig uitziet. De journalist schrijft dat PSV na dit seizoen 'zomaar' flink zou kunnen cashen met de verkoop van twee van de drie spelers die Babadi momenteel voor zich weet: Malik Tillman, Guus Til en Ismael Saibari. Daarna zou de weg vrij zijn om Babadi een stuk meer speeltijd te gunnen, zo is de gedachte.

Geduld raakt op

"PSV nadert meer en meer het stadium ‘graag of niet’, terwijl de agenten van Babadi nog even lijken te willen shoppen", vat Elfrink de oplopende frustraties in Eindhoven samen. Of het nog tot een contractverlenging gaat komen is dus uiterst onzeker, al sluit de clubwatcher dat ook niet helemaal uit: "Het is twijfelachtig of dat nog realistisch is, maar in het voetbal zijn gekkere dingen gebeurd."