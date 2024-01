GA Eagles-supporters vinden geen gehoor: gemeente Deventer treft maatregelen voor IJsselderby

Go Ahead Eagles-supporters hoopten met spandoeken de gemeente Deventer nog op andere gedachten te brengen, maar die is onverbiddelijk: PEC Zwolle krijgt slechts 200 kaarten voor de komende IJsselderby op zondag 11 februari. Dat besluit heeft de gemeente Deventer, naar eigen zeggen gezamenlijk met Go Ahead Eagles én de politie, genomen om de strijd tussen de twee rivalen zo ‘veilig mogelijk te laten verlopen’. In het uitvak is normaal gesproken plaats voor 400 supporters.

Het besluit van de gemeente Deventer volgt na een weekeinde waarin een algeheel verbod op uitsupporters opnieuw ter sprake kwam. Tijdens de ontmoeting tussen sc Heerenveen en AZ ging het wederom mis. Een groepje meegereisde supporters uit Alkmaar gooide al vroeg in de wedstrijd vuurwerk op het veld, waarna de scheidsrechter van dienst zich genoodzaakt zag om het duel tijdelijk stil te leggen. Sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen stak na afloop zijn mening niet onder stoelen of banken en vindt dat er een landelijk verbod op uitsupporters moet komen. Van Wonderen kreeg later op de avond in Studio Voetbal bijval van Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen.

De rol van uitsupporters zal tijdens de komende IJsselderby dus al beperkt zijn. De Stentor meldt maandagmorgen dat de gemeente Deventer heeft besloten om slechts 200 supporters uit Zwolle toe te laten in de Adelaarshorst. Dit ‘om de derby zo veilig mogelijk te laten verlopen’. “De 200 supporters die naar Deventer komen, kunnen geen alcohol krijgen in het stadion, daarnaast is er volledige toegangscontrole plus fouillering. Ook meldt de gemeente dat er inzage moet zijn in de lijst van personen aan wie de kaarten zijn verkocht”, klinkt het.

Op afstand bestuurbare rookbommen

Tijdens de eerste IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles van dit seizoen ging het al mis op de tribune. Zo werden er op afstand bestuurbare rookbommen afgestoken in het uitvak. Bovendien staken PEC Zwolle-fans fakkels af. De KNVB onderzocht de zaak. Een straf dreigde voor PEC Zwolle, maar de voetbalbond was van mening dat de promovendus er binnen de mogelijkheden alles aan had gedaan om te voorkomen dat er ongeregeldheden zouden plaatsen. De aanklager betaald voetbal had onder meer een boete van 5.000 euro in gedachten, maar die straf wist PEC Zwolle met succes aan te vechten bij de tuchtcommissie van de KNVB. Naar aanleiding van de incidenten tijdens de derby op 17 september werden zijn er wel elf stadionverboden uitgedeeld.