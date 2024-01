Van Hooijdonk maakt zich niet populair in Studio Voetbal: 'Lachwekkend!'

AZ sleepte zondagmiddag op zeer gelukkige wijze een punt uit het vuur tegen sc Heerenveen, maar in de nasleep van de wedstrijd in Friesland gaat het toch vooral weer over het gedrag van de uitsupporters. De meegereisde fans uit Alkmaar lieten zich van hun slechtste kant zien door de grasmat van het Abe Lenstra Stadion te bestoken met vuurwerk. Volgens Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen is de maat vol en moet de KNVB een verbod op uitsupporters gaan invoeren.

De ontmoeting tussen sc Heerenveen en AZ was nog maar net begonnen of het ging alweer mis. De meegereisde supporters gooiden na een paar minuten vuurwerk vanuit het uitvak op het veld, waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag om het duel tijdelijk stil te leggen. Sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen had na afloop geen goed woord over voor het gedrag van de AZ-fans en is van mening dat het tijd wordt voor een uitsupportersverbod. Daarin kunnen Van Hooijdonk, Afellay én Vermeulen zich dus vinden.

“Ik ga mee met Van Wonderen”, zei Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal. “Ik kom uit een generatie waar het heel normaal was dat je naar elke uitwedstrijd kon van je ploeg. Het kan gewoon écht niet meer. Het kost teveel, het is continu gezeik, gerotzooi. De nieuwe generatie die nu gaat komen… Als die morgen horen dat het nooit meer of in ieder geval voorlopig niet meer mag, dan weten zij over vijftien jaar ook niet meer beter.” Afellay sluit zich aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “De goeden moeten helaas onder de kwaden lijden, maar dan maar gewoon op de blaren zitten”, aldus de oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona.

Ook Vermeulen is voor een verbod op uitsupporters. “Niet ten koste van alles uitpubliek in het stadion. Als we dit soort incidenten teveel hebben met uitpubliek, dan moet je ermee kappen. Het is maatschappelijk niet verantwoord om er zoveel geld in te stoppen, zoveel beveiliging. Dat houdt een keer op”, klonk het namens de NOS-verslaggever. Michiel Kramer, die ook zijn opwachting maakte in het programma, was de enige aan tafel die vertelde een uitsupportersverbod niet te zien zitten. “Ik zou altijd uitsupporters laten komen. Je moet gewoon harder straffen. Volgens mij heeft ieder stadion, ieder vak gewoon een camera hangen, dus je kunt zien wie wat doen. Als je ze harder straft, komen ze niet meer.”

De woorden van de centrumspits en aanvoerder van RKC Waalwijk zullen ongetwijfeld goed vallen bij Voetbal Ultras. Het supportersaccount spreekt op X z’n ongenoegen uit over de roep om een verbod op uitsupporters. “Studio Voetbal pleit voor een totaal uitsupportersverbod. Bijzonder dat dit uit de mond komt van voetballers die in de jaren 90 gevoetbald hebben”, leest het. Voetbal Ultras vindt het zelfs ‘lachwekkend’.