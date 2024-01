Trauner aast op Feyenoord-primeur: 'Dat irriteert me wel een beetje'

Feyenoord-verdediger heeft een persoonlijke doelstelling geformuleerd voor de tweede seizoenshelft. De 31-jarige mandekker uit Oostenrijk wacht na 2,5 seizoen in Rotterdamse dienst nog altijd op zijn eerste doelpunt, maar daar moet na de winterstop maar eens verandering in gaan komen.

In gesprek met de NOS benoemt Trauner zijn irritatie over het feit dat na 92 wedstrijden namens de regerend landskampioen nog altijd droog staat. "Het belangrijkste is om als team succesvol te zijn, maar ik wil het team ook wel eens helpen met een doelpunt. Dat irriteert me wel een beetje. Het zou mooi zijn als ik dit seizoen in ieder geval één keer scoor", laat de verdediger optekenen.

In het verleden heeft De Apotheker, zoals zijn bijnaam in Rotterdam-Zuid vanwege zijn degelijke voorkomen luidt, bewezen dat hij wel degelijk een neusje voor de goal heeft. Zo trof hij namens zijn vorige werkgever LASK Linz zeventien keer doel in 173 wedstrijden, waarmee hij nagenoeg één op tien liep. Dat gemiddelde behaalt hij exact in zijn tien interlands die hij tot dusverre in de nationale ploeg van Oostenrijk afwerkte: in november 2020 scoorde Trauner in het oefenduel met Luxemburg (0-3 winst) zijn eerste doelpunt namens de aanstaande EK-tegenstander van het Nederlands elftal.

Titelprolongatie

Zondag krijgt Trauner de eerste kans om zijn persoonlijke doelstelling te behalen. Om 16.45 uur neemt Feyenoord het in de eigen Kuip op tegen NEC, de nummer acht van de ranglijst. De Rotterdammers hoeven voorlopig niet aan titelprolongatie te denken: het gat met koploper PSV (dat zaterdagavond met 3-1 won van Excelsior) bedraagt inmiddels dertien punten. De tweede plaats lijkt dan ook het hoogst haalbare, maar Trauner verliest de landstitel niet uit het oog. "Tien punten achterstand op PSV is veel. PSV verloor nog geen punt, dus we kunnen niet verwachten dat ze zomaar vier, vijf duels verliezen", beseft de Oostenrijker. "Als er toch een kans komt om dichter bij PSV te komen, willen we er staan als team", besluit hij echter.