'Sparta zet streep door komst van twijfelende eenmalig Oranje-international'

Sparta Rotterdam rekent niet meer op de komst van eenmalig Oranje-international . De oud-speler van onder meer Feyenoord en het Duitse Hertha BSC trainde al sinds eind oktober mee bij de huidige nummer zeven van de Eredivisie, maar trainer Jeroen Rijsdijk moet de hoop dat hij na de winterstop over Boëtius kan beschikken laten varen.

Böetius liep afgelopen zomer uit zijn contract bij Bundesliga-degradant Hertha en dook eind oktober op bij Sparta. In eerste instantie ging het nog om het op peil houden van zijn conditie, maar begin december bevestigde hij bij Ziggo Sport dat er inmiddels gesprekken liepen over een contract. "Ja, Sparta wil me hebben. Wat uiteindelijk daar de uitkomst van is, gaan we zien", liet hij destijds weten.

Artikel gaat verder onder video

Voetbal International meldt vrijdag echter dat het niet van een contract gaat komen. "De voormalig Feyenoorder bleef echter twijfelen: hij gaat liever een buitenlands avontuur aan. Sparta ging daarom zonder Boëtius op trainingskamp naar Spanje en rekent inmiddels niet meer op zijn komst.", schrijft het weekblad.

Boëtius doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in 2012 namens die club als prof in de Klassieker tegen Ajax, die mede door een doelpunt van de debutant in een 2-2 gelijkspel eindigde. In 2015 verkocht Feyenoord hem aan het Zwitserse FC Basel, waarna hij in 2017 via het Belgische Genk terugkeerde in De Kuip. Een jaar later deed de Stadionclub hem opnieuw van de hand, nu aan het Duitse FSV Mainz 05. Die club verliet Boëtius in de zomer van 2022 transfervrij om bij Hertha aan de slag te gaan.