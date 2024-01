Gigantische klap voor basiskracht van Barcelona: deelname aan EK lijkt onmogelijk

Een gigantische klap voor . De twintigjarige linkervleugelverdediger heeft afgelopen woensdag een ernstige blessure opgelopen in het Copa del Rey-duel van Barcelona met Athletic Club (4-2 verlies). Daardoor is de kans groot dat zijn seizoen voorbij is en hij het EK van aankomende zomer met Spanje moet missen.

Balde was afgelopen woensdag basisspeler in het bekerduel van Barcelona met Athletic Club, maar moest de strijd al in de eerste helft staken vanwege een hamstringblessure. De blessure van de talentvolle linksback blijkt ernstig, want Barcelona meldt zaterdag via de officiële kanalen dat hij een operatie zal moeten ondergaan. Balde kon de kwetsuur ook laten herstellen door middel van rust, maar voor de lange termijn wordt een operatieve ingreep verstandiger geacht.

Volgens Spaanse media wacht Balde nu aan lange revalidatieperiode van minimaal vier maanden. Spanje speelt zijn eerste wedstrijd op het EK op 15 juni tegen Kroatië, waardoor deelname aan het eindtoernooi in Duitsland voor Balde een utopie lijkt te zijn, schrijft onder meer Mundo Deportivo.