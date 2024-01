Deal klapt: Van Bronckhorst grijpt naast hoofdtrainerschap van Besiktas

Giovanni van Bronckhorst wordt niet de nieuwe trainer van Beşiktaş. De Nederlander leek lange tijd op weg naar de huidige nummer zes van de Turkse Süper Lig, maar de club maakt zondag bekend dat de Portugees Fernando Santos is aangesteld.

Sinds zijn vertrek bij het Schotse Rangers FC, in november 2022, zit Van Bronckhorst zonder club. De voormalige back werd de afgelopen week volop in verband gebracht met Beşiktaş, dat zich vlak voor Kerst ontdeed van hoofdtrainer Riza Calimbay, die het stokje op zijn beurt weer had overgenomen van voormalig Fortuna Sittard-aanvaller Burak Yilmaz.

De gesprekken tussen Besiktas en Van Bronckhorst waren in een dusdanig stadium dat de club al verschillende pogingen deed een assistent voor de oud-speler en -trainer van Feyenoord aan te stellen. De Turkse topclub kreeg echter nul op het rekest van NAC Breda, dat hoofdtrainer Jean-Paul van Gastel niet kwijt wilde. Leon Vlemmings, innovatiemanager bij FC Dordrecht, bedankte zelf voor de eer.

Uiteindelijk is de deal tussen de Nederlandse trainer en de club dus geklapt en heeft Beşiktaş doorgeschakeld naar Santos. De 69-jarige Portugees kent een lange staat van dienst als trainer van onder meer FC Porto, Sporting Club de Portugal én Benfica. In 2016 leidde hij zijn land bovendien naar de Europese titel. Na het WK in Qatar, waar Portugal in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Marokko, moest Santos het veld ruimen. Begin 2023 dook hij vervolgens op als bondscoach van Polen, maar dat land zette hem in september, na zes wedstrijden al aan de kant.