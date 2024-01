Go Ahead Eagles reageert op hele knappe wijze op uiterst vervelende week

Go Ahead Eagles heeft zich zondagmiddag op knappe wijze hersteld van de nederlagen tegen Ajax (Eredivisie) en NEC (KNVB Beker). De Deventer ploeg zegevierde op Het Kasteel op bezoek bij directe concurrent Sparta Rotterdam. Daardoor klimt de ploeg van René Hake op de ranglijst over de Spartanen heen en nestelt de club zich op de zesde plek in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles kende een teleurstellende week. Tegen concurrent Ajax kwam de ploeg van René Hake goed voor de dag, maar bleef het team na een enerverende strijd toch met lege handen achter. Enkele dagen later was NEC met 1-2 te sterk in het bekertoernooi. Die kater moest weggespoeld worden op Het Kasteel van mede-subtopper Sparta, dat dit seizoen bepaald nog geen onneembare veste is.

De nummer zes van de Eredivisie won nog maar tweemaal in het eigen stadion en een derde overwinning leek na een vroege openingstreffer van Kowet ver weg. Na een geduldige aanval krulde Bobby Adekanye de bal voor, waarna Willumson met een kleine hoofdbeweging Nick Olij verschalkte. De 28-jarige keeper was vervolgens veelvuldig bij het spel betrokken. Niet omdat de druk van Go Ahead op de geschrokken Spartanen kansen opleverde, maar omdat de inmiddels bijgekomen Kasteelheren kampten met een gebrek aan creativiteit. Er miste overigens wel meer: zo waren zowel de communicatie, de vertoonde techniek van beide kanten gebrekkig.

Na verloop van tijd kreeg de ploeg van Jeroen Rijsdijk echter wel mogelijkheden, al stond het vizier op rugbyhoogte. Een vrije trap van Arno Verschueren, een volley van Jonathan de Guzman, een handige inzet van Tobias Lauritsen: allemaal vlogen ze meters over het doel. Kort voor rust kreeg Sparta nog twee aardige kansen, al was daar de hulp van de tegenstander voor nodig. Lauritsen kreeg de bal prompt in zijn gezicht en kopte naast, terwijl een uittrap van Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange via de instormende Verschueren net langs de doelpaal hobbelde.

De ploeg van Hake combineerde soms best aardig en had in Willumson een balvaste speler, maar kwam nooit tot een dreigende counter. De eerste omschakeling na rust leverde echter gelijk een doelpunt op, toen Djevencio van der Kust in eigen strafschopgebied een onhandige overtreding beging en Victor Edvardsen de verdiende penalty binnenschoot. Sparta probeerde vervolgens opnieuw grip op de wedstrijd te krijgen, maar zonder een duidelijk spelidee lukte dit de thuisploeg niet. Go Ahead was sterker in de duels en wachtte rustig op de counter, maar dreigende situaties waren zeldzaam. Eenmaal kreeg Bobby Adekanye de bal goed voor, maar vervolgens was er niemand om de 0-3 binnen te tikken.

Zo hobbelde het duel, dat meer aandeed als een subtopper in de Eerste Divisie, langzaam naar zijn einde toe. Beide ploegen produceerden in de slotfase een paar speldenprikjes, maar daar bleef het bij. Niet alleen verliest Sparta de zesde plaats, maar ook Tobias Lauritsen. Hij ging zonder tegenstander in de buurt naar de grond en er zal gekeken moeten worden hoe ernstig zijn blessure is.