Jack Grealish eindigt 2023 in mineur, politie vermoedt 'inside job'

Voor Manchester City-speler is het uiterst succesvolle jaar 2023 tóch in mineur geëindigd. Terwijl de 28-jarige linksbuiten afgelopen woensdag met zijn teamgenoten tegen Everton speelde (1-3 winst) werd in zijn nieuwe woning in Cheshire ingebroken terwijl meerdere familieleden in het huis aanwezig waren.

Zo'n tien personen, waaronder Grealish' verloofde, zijn ouders en zijn oma, zaten beneden naar de wedstrijd te kijken toen ze boven geluid hoorden en de honden plotseling begonnen te blaffen, zo schrijft onder meer The Sun. Terwijl zij zichzelf in veiligheid brachten rukte de politie direct met meerdere auto's uit, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Ter plaatse waren de insluipers al gevlogen, met medeneming van sieraden en horloges ter waarde van een miljoen pond, omgerekend 1,15 miljoen euro.

De inbraak is er behoorlijk ingeslagen bij de familie Grealish, aangezien Jack en zijn verloofde de betreffende woning - met een prijs van 6,5 miljoen euro - pas enkele dagen eerder hadden betrokken. Voordat zij in de woning trokken was het een tijdlang een komen en gaan van bouwvakkers, het vermoeden bestaat dat een van hen de inbrekers getipt heeft over de locatie van de kostbaarheden en de manier om binnen te komen. Daarnaast heeft Grealish een aanvraag ingediend om een stuk aan te bouwen, waardoor online de plattegrond van de woning in te zien is.

Voor Grealish komt daarmee een behoorlijk bitter einde aan een verder fantastisch verlopen jaar. In 2023 won hij met Manchester City niet minder dan vijf prijzen: de Premier League, de Champions League, de Wereldbeker voor clubteams, de Europese Super Cup én de FA Cup. In 2024 hoopt hij zoveel mogelijk van die prijzen te prolongeren, bovendien komt hij in de zomer met de Engelse ploeg in actie op het EK in Duitsland. In groep C zijn de Engelsen gekoppeld aan Slovenië, Denemarken en Servië.