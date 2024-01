Hélène Hendriks bezorgt Vandaag Inside een probleem voor aankomende zomer

Het succes van Hélène Hendriks bezorgt de mannen van Vandaag Inside komende zomer een probleem. In de zomermaanden kwamen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp in het verleden met De Oranjezomer op tv, maar die programmanaam is nu 'gekaapt' door Hendriks.

Dat schrijft Mediacourant woensdagmiddag althans. Hendriks sprong in de voorbije kerstvakantie weer in het gat dat Genee, Derksen en Van der Gijp achterlieten tijdens hun korte break en presenteerde twee weken lang de winterse variant op haar talkshow, De Oranjewinter. Voor komende zomer staat De Oranjezomer weer op de rol. De talkshow zal na de laatste VI-uitzending (medio mei) terugkeren, Hendriks maakt dan voor de start van het EK weer plaats voor de drie heren.

Maar het EK-programma van VI moet dus een andere naam gaan krijgen. "Wij mogen dus niet meer Oranjezomer heten tijdens het EK. We zitten nu te zoeken naar een naam. Vandaag Inside Oranje of Vandaag Inside EK. Als je nog een leuke hebt…", wordt Genee geciteerd door de site. De mensen achter Mediacourant hebben wel een suggestie voor een programmatitel: "Het afgekorte VI Oranje is natuurlijk ook een optie, maar aangezien Hélène in de zomer ook weer terugkeert met De Oranjezomer, is dat mogelijk verwarrend. Wellicht kiest SBS 6 ervoor om gewoon de naam Vandaag Inside te handhaven, of daar inderdaad de toevoeging ‘EK’ achter te zetten", leest het.

Op 14 juli, de dag van de EK-finale in Berlijn, is het zomerse programma van Genee, Derksen en Van der Gijp voor de laatste keer te zien. Daarna neemt Hendriks het stokje weer tijdelijk over, tot de start van de Eredivisie. Vorige week werd bekend dat de eerste speelronde van het seizoen 2024/25 op vrijdag 9 augustus zal beginnen. "Waarom zo vroeg? Wat is dit voor onzin? Dat is drie weken na het EK!", zegt Genee, die dan nog op vakantie is.